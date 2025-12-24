Juan Jesús Rodríguez cierra el año en el Teatro de la Zarzuela

miércoles 24 de diciembre de 2025 , 08:15h

El barítono Juan Jesús Rodríguez vuelve al Teatro de la Zarzuela para cerrar el año con el concierto 'Con alma de Zarzuela' , un recital para el que ha escogido algunas de las romanzas más bellas del género lírico en su tesitura y en el que subirá al escenario de la calle Jovellanos acompañado en algunas romanzas por la soprano Graciela Moncloa.

El recital, que tendrá lugar el domingo 28 de diciembre a las 18 horas, contará con la dirección de José Miguel Pérez Sierra, director musical del Teatro de la Zarzuela, quien se pondrá al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, formación titular del coliseo madrileño. El programa incluye fragmentos de zarzuelas de Soutullo y Vert, Jacinto Guerrero, Gerónimo Giménez, Amadeo Vives y Chapi, entre otros.

Juan Jesús Rodríguez está considerado uno de los barítonos de referencia del panorama actual. Reconocido como la mejor voz verdiana masculina en los Tutto Verdi International Awards (2023), ha cantado en los grandes templos internacionales de la lírica, como el Metropolitan de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, la Ópera de Roma o al Gran teatro Liceo de Barcelona, ​​entre otros. En el Teatro de la Zarzuela el barítono se siente en casa pues son multitud las veces que ha subido a su escenario; entre las más recientes cabe recordar su interpretación de Vidal en Luisa Fernanda y su papel protagonista en Juan José .

'Con alma de Zarzuela' forma parte del ciclo 'Voces del Alma', inaugurado por Laura Gallego con 'La última folclórica'. Son un total de cuatro recitales de los que este será el tercero, tras el exitoso 'Dos grandes voces españolas' en el que Maite Alberola y Sergio Escobar rindieron homenaje a la Zarzuela. Completará el ciclo 'De Puentes y almas' , recital que ofrecerá la mezzosoprano María José Montiel el próximo 27 de enero.