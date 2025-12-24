Sin alcohol en Viena, una tendencia general

miércoles 24 de diciembre de 2025 , 08:00h

Las bebidas sin alcohol están en auge. Cada vez más restaurantes de Viena apuestan por maridajes sin alcohol, con proxies, sparkling teas (bebida espumosa) y todo tipo de bebidas caseras.

Lo que empezó con el Dry January o el Sober October se ha convertido en una tendencia general. Bebidas sin alcohol significa mucho más que la desalcoholización del vino, que por lo general va en detrimento del sabor. La gama de bebidas sin alcohol se ha ampliado enormemente en los últimos años. Muchas bebidas se elaboran a base de kombucha, es decir, té fermentado con cultivo de kombucha, que al combinarse con hierbas, frutas, verduras y especias permite crear una enorme variedad de sabores. Los proxies o vinos proxie, por su parte, buscan imitar con mezclas de té, frutas y especias la complejidad aromática del vino —y lo consiguen con gran éxito. Muchos de ellos también se elaboran a partir de bebidas fermentadas. Y, por supuesto, existen las versiones efervescentes: los sparkling teas. Resulta interesante también un ejemplo de Viena: Simiaen Sprizz es una bebida sin alcohol a base de líquenes. Y sin olvidar los zumos de fruta monovarietales; en la ciudad del vino que es Viena, también los zumos de uva de variedades como Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc o Zweigelt ofrecen una alternativa excelente. Quien prefiera algo menos dulce puede optar por verjus, un zumo de uvas no maduras.

El Beisl Rosi, por ejemplo, ofrece en Viena una amplia selección de bebidas sin alcohol. Muchos de los que figuran en la carta pueden comprarse también en la tienda especializada en bebidas sin alcohol llamada kein&low en Kaiserstraße. Una tienda que hace unos años probablemente habría sido impensable. También para Larissa Andres y Jonathan Wittenbrink, responsables de los dos restaurantes veganos Jola y Lara, kein&low es también un socio clave para sus propuestas sin alcohol. Con ambos restaurantes (en Jola con nivel de alta cocina, en Lara más informal en estilo bistró) demuestran que la cocina vegetal no significa renuncia, sino diversidad y creatividad. En esta línea, el maridaje sin alcohol, en parte de elaboración propia, sigue la misma filosofía.

Bebidas caseras

Son sobre todo los restaurantes de alta cocina los que ofrecen una amplia selección de bebidas sin alcohol elaboradas por ellos mismos. Un ejemplo perfecto es el restaurante vegetariano Tian, galardonado con una estrella Michelin. Allí, un empleado se dedica exclusivamente a la creación de bebidas. Michael Peceny, al que sus compañeros llaman cariñosamente Miraculix, prepara creaciones como un cóctel de calabaza con ajenjo, una bebida de brotes de abeto con uva Isabella o un tónico a partir de restos de alcachofa. El menú del Tian puede reservarse con un acompañamiento de bebidas sin alcohol caseras.

A juego con los menús de varios pases, en la Hausbar también puede pedirse un maridaje sin alcohol de la casa. El menú está desarrollado por el chef ejecutivo Oliver Mohl, y Gregor Stadler es el responsable de las bebidas —incluidas las que no llevan alcohol—. Las bebidas sin alcohol como Apfelduett, Terra Agave o Kräuter-Fürst están perfectamente armonizadas con los platos.

De kombucha a mocktails

En el restaurante de alta cocina Das Kraus también puede pedirse un maridaje sin alcohol a base de té para el menú de varios tiempos. De ella se encarga la sumiller Vanessa Schober. Aquí llegan a la mesa, por ejemplo, té rooibos con mora deshidratada, vinagre de ruibarbo y espuma de mora.

En Augora Fermente también se experimenta mucho con las bebidas sin alcohol: Agua de kéfir, kombucha, cerveza de jengibre y zumo de bergamota están disponibles en el restaurante y la tienda de Augora Fermente.

La tendencia de las bebidas sin alcohol también ha llegado a los bares de cócteles de Viena. La oferta de mocktails, bebidas con destilados sin alcohol como ginebra, vodka o ron, o a base de shrubs, un sirope de fruta con base de vinagre, es cada vez más popular.