Andalucía prevé casi un 70 % de ocupación hotelera en Navidad y un 77 % en fin de año

miércoles 24 de diciembre de 2025 , 09:00h

Los establecimientos hoteleros de Andalucía esperan registrar un grado de ocupación del 68,9% en la próxima semana de Navidad, entre el 25 y el 31 de diciembre, según el sondeo previo realizado entre el sector por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para conocer las previsiones para estas fechas festivas.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha valorado que estas expectativas “vienen a dar continuidad hasta el cierre del ejercicio a la buena evolución de la industria turística del destino”, ya que la ocupación se sitúa 2,4 puntos porcentuales por encima de la misma época del pasado año.

Bernal ha resaltado además el pico de ocupación que se dará para fin de año, del 77,2%, lo que supone cinco puntos más que en la misma noche de 2024. Por provincias, destacan Granada, Málaga y Sevilla, todas por encima del 70% durante la semana y del 80% el día 31 de diciembre.

Estas previsiones coinciden con la percepción general de los empresarios andaluces sobre su actividad respecto a la semana de Navidad del año anterior, ya que más del 80% considera que sus resultados serán mejores o iguales que los alcanzados en 2024.

En cuanto a los alojamientos rurales, la ocupación del 25 al 31 de diciembre se situará en el 47,9%, superior al 45,5% del ejercicio previo, mientras que en fin de año ascenderá al 72,7%, lo que supone una subida por encima de los diez puntos porcentuales.

Los establecimientos de esta tipología de la provincia de Huelva son los que esperan una mayor tasa de plazas ocupadas, por encima del 60% durante la semana y del 86% el 31 de diciembre, seguida de provincias como Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

En lo que se refiere a las viviendas de uso turístico, la ocupación en los días de Navidad será del 48,1%, 2,6 puntos más que en 2024; mientras que en la jornada de fin de año llegará al 49,2%, alrededor de un punto más. En este caso destacan las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén.

Bernal también ha incidido en el incremento de la oferta aérea hacia el destino, ya que se prevé que del jueves 25 de diciembre al miércoles 31 lleguen a los aeropuertos andaluces un total de 2.155 vuelos que ofertarán más de 384.000 asientos, con aumentos del 8,3% y del 7,9%, respectivamente.

Por mercados, la oferta procedente de España representa el 30% del total, con una subida en el número de asientos del 2,6%, mientras que se incrementan especialmente mercados como el Reino Unido (+14,7%), Francia (+10,4%) o Alemania (+26,6%).