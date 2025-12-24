Iberia lleva el espíritu navideño a sus vuelos durante estas fiestas

miércoles 24 de diciembre de 2025 , 08:45h

Un año más, Iberia quiere celebrar la Navidad a bordo de sus vuelos con un completo conjunto de acciones diseñadas para sorprender a sus clientes durante estas fechas tan especiales, entre las que destacan diversos guiños gastronómicos y experiencias pensadas para toda la familia.

Hasta el 31 de diciembre, los clientes de Business de largo radio podrán degustar un plato principal especial de Navidad, un meloso de ternera en su jugo sobre muselina de chirivía, acompañado de lombarda encurtida, zanahoria glaseada y espárrago trufado, así como un postre exclusivo, el tradicional Tronco de Navidad con crema de chocolate y toques dorados. Por su parte, los clientes de Turista Premium y Turista disfrutarán de un mousse de panettone.

En los vuelos de corto y medio radio, Iberia ofrecerá también postres especiales: un mousse navideño de yuzu y jengibre en las salidas desde Madrid y un éclair navideño de turrón en los vuelos de regreso.

No faltarán tampoco los dulces navideños tradicionales, como turrones y mazapanes, disponibles en diferentes cabinas durante los días señalados de las fiestas.

Además, los clientes de Business que vuelen el 24 de diciembre recibirán un obsequio especial: un elegante colgante de cerámica para el árbol de Navidad, con aroma a ginger bread, como recuerdo de estas fechas.

Uvas a bordo para dar la bienvenida al Año Nuevo

Los clientes que vuelen durante la Nochevieja podrán celebrar la llegada del Año Nuevo a bordo con uno de los rituales más emblemáticos de la cultura española. En cualquiera de las cabinas, recibirán un envase individual con 12 uvas y una copa de cava, para brindar por el nuevo año incluso a miles de metros de altura.

Navidad en las Salas VIP

La propuesta gastronómica de las Salas VIP de Madrid se adapta a estas fechas con un menú especial que incluye carrilleras con cremoso de batata especiada y lombarda, así como postres navideños elaborados en obrador. Además, el 31 de diciembre no faltarán las tradicionales uvas y el 6 de enero se ofrecerá roscón de Reyes.

Por su parte, los más pequeños recibirán como obsequio pizarras mágicas, hasta fin de existencias.

La llamada de la ilusión

Un año más, los Reyes Magos vuelven a sorprender con su ya tradicional llamada mágica a los niños de España. Iberia pone de nuevo en marcha esta experiencia, en la que han participado casi 30 millones de personas en los últimos cinco años.

A través de una videollamada, los más pequeños podrán hablar con Sus Majestades de Oriente, contarles qué regalos desean, compartir sus aficiones y explicar cómo se han portado durante el año. Gracias al uso de la Inteligencia Artificial, esta iniciativa permite acercar a los más pequeños una experiencia 100% personalizada.

La llamada a los Reyes Magos se puede realizar en este web: https://reyesmagos.iberia.com

Además, los menores que viajen con Iberia hasta el 1 de enero podrán completar a bordo su carta a los Reyes Magos, que será entregada por los Tripulantes de Cabina directamente a Melchor, gaspar y Baltasar.

Roscón de Reyes con premio

Como broche final a las celebraciones, los clientes que vuelen el 6 de enero en cualquier cabina en vuelos de largo radio, así como en Business de corto y medio radio, recibirán una porción de Roscón de Reyes, que podrá contener premio.

En total, se esconderán 82 premios en los roscones distribuidos en vuelos con salida desde Madrid: un primer premio de 100.000 Avios, un segundo premio de 50.000 Avios y 80 premios de 1.000 Avios.