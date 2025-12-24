Rachel Valdés: la artista que transforma la percepción del paisaje

miércoles 24 de diciembre de 2025 , 08:15h

Rachel Valdés (La Habana, 1990) es una artista visual cuya obra abarca la pintura, la escultura, la instalación y el land art. Su trabajo explora los límites de la percepción y de la experiencia sensorial mediante el uso de materiales como el espejo, el vidrio, el acero y la luz, creando entornos inmersivos en los que el espectador participa activamente.

El libro ‘Rachel Valdés. Esculturas / Sculptures’ reúne sus proyectos más emblemáticos, entre ellos Happily Ever After (13ª Bienal de La Habana, 2012), Cubo azul (2015) y The Beginning of the End (Times Square, Nueva York, 2016), obras que han transformado espacios urbanos y naturales en lugares de contemplación colectiva.

Rachel Valdés (La Habana, 1990. Vive y trabaja en Barcelona) se graduó en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro. Ha expuesto en la Bienal de La Habana, Times Square (Nueva York) y la Trienal de Kortrijk (Bélgica). Su obra forma parte de colecciones como el Pérez Art Museum Miami y la Fundación Gregorio Marañón.