45 Times Barcelona Hotel celebra un mercadillo de economía circular antes de su transformación

martes 30 de diciembre de 2025 , 09:15h

45 Times Barcelona Hotel se despide de la capital catalana para dar paso a un nuevo proyecto hotelero. El establecimiento, ubicado en plena Plaza de Cataluña, cerrará sus puertas para iniciar las reformas que lo convertirán en el nuevo BLESS Hotel Barcelona, cuya inauguración está prevista para la temporada primavera-verano de 2026.

Como cierre de esta etapa, el hotel abre excepcionalmente sus puertas al público con una iniciativa de economía circular: un mercadillo en el que se pondrán a la venta su mobiliario y objetos de diseño. Las jornadas se celebrarán del 16 al 18 de enero, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de recorrer por última vez sus instalaciones y adquirir piezas únicas cargadas de historia.

El evento será organizado por Arquitectura del Orden, estudio fundado por Astrid Romero y María López, especializado en la organización de mercadillos dentro de viviendas —conocidos como “vaciar casas”— para dar una segunda vida a los objetos. Por primera vez, este concepto se traslada a un hotel, poniendo en valor cada detalle que ha formado parte del universo del 45 Times Barcelona Hotel.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán adquirir desde sillas, mesas, butacas y lámparas, hasta cafeteras, máquinas de hielo, espejos, objetos decorativos e incluso pequeños elementos como tiradores, todos ellos pensados para reutilizarse y encontrar un nuevo hogar.

Este mercadillo no solo es una oportunidad para renovar artículos del hogar a precios accesibles, sino también una experiencia de despedida. Los visitantes podrán recorrer pasillos y estancias del hotel, descubriendo piezas que formaron parte de su vida cultural y social. El acceso será exclusivamente con cita previa, disponible a través de Eventbrite a partir del 12 de enero.

45 Times Barcelona Hotel forma parte del concepto de hotelería efímera de la marca 45 Times Hotels, alojamientos concebidos para operar durante un tiempo limitado antes de transformarse en nuevas experiencias. Esta filosofía responde a la evolución natural de los activos dentro del portafolio de Palladium Hotel Group.

La marca 45 Times Hotels nació en Nueva York como homenaje al espíritu cosmopolita de las grandes ciudades y debe su nombre al primer establecimiento de la cadena, el 45 Times Square Hotel, inaugurado en agosto de 2023, que marcó la llegada de Palladium Hotel Group a Estados Unidos.