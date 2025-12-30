Forfait Plus+ de Grandvalira crece11% y sigue siendo la opción más flexible para esquiar en Andorra

Más de 15.000 esquiadores escogieron el Forfait Plus+ de Grandvalira Resorts para acceder a los dominios andorranos durante la temporada 2024-2025, lo que representa un crecimiento del 11% en sus ventas respecto a la temporada anterior. Este incremento consolida el producto como una de las opciones preferidas por los usuarios recurrentes que buscan comodidad, libertad, rapidez y ahorro económico a la hora de gozar de la nieve en Andorra.

Una vez tramitado, el pase permite acceder a las tres estaciones del Principado: Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís con un único soporte y un sistema de pago por uso durante toda la temporada, lo que facilita la entrada directa a los remontes sin necesidad de pasar por taquilla, ofreciendo además grandes descuentos a partir del segundo día de uso. Tras el Forfait de Temporada, el Forfait Plus+ es el que ofrece mejores precios y ventajas para esquiar en Andorra, uno de los principales motivos que le hacen muy atractivo para los esquiadores.

Un forfait con descuentos

El gran atractivo del Forfait Plus+ recae en ofrecer descuentos progresivos que pueden llegar hasta el 15% a partir del segundo día de esquí en una misma estación, un beneficio que se aplica de forma automática a la tarjeta bancaria vinculada a la cuenta del usuario, y que permiten, por tanto, acceder directamente a los remontes sin pasar por taquillas. A estas ventajas se le añaden descuentos del 5% en diversos servicios de las estaciones, así como condiciones especiales para familias a partir del tercer forfait. Las modalidades disponibles incluyen adulto, junior, senior y niño, con la particularidad de que los menores de 6 años pueden obtenerlo de forma gratuita.

Con este crecimiento del 11%, el Forfait Plus+ se consolida como un producto clave dentro de la oferta de Grandvalira Resorts y como una respuesta directa a la creciente demanda de soluciones digitales, flexibles y adaptadas al uso real de los esquiadores, que este año se ha ampliado con el Mobile Pass, el forfait digital en el móvil.

Un sencillo trámite para conseguir el Forfait Plus+

La compra del Forfait Plus+ se puede realizar a través de las páginas web de Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís a partir de un proceso muy sencillo en el que sólo es necesaria una tarjeta bancaria que se vinculará a la cuenta MyGrandSki y que es donde se cargarán los importes de las esquiadas y los servicios utilizados. El sistema permite también la contratación del seguro, aunque hay que tener en cuenta que debe realizarse durante el proceso de contratación. En este caso el coste se cargará diariamente en la cuenta vinculada junto con cada jornada de esquí que se realice.

Posteriormente, habrá que recoger el soporte físico en cualquiera de las taquillas de las estaciones o en el stand de Grandvalira Resorts en illa Carlemany. Esta recogida sólo será necesaria la primera vez, ya que es un forfait recargable y que también servirá para las próximas temporadas.