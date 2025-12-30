La vice primera ministra taiwanesa preside reunión consultiva de la industria turística

La vice primera ministra Cheng Li-chiun, de Taiwán, presidió el cuarto encuentro consultivo sobre la revitalización de la industria del turismo nacional el 26 de diciembre en la ciudad de Taipéi.
Cheng señaló que el turismo impulsa la economía y eleva el perfil internacional de la nación, como lo demuestra el reconocimiento otorgado por la Fundación Green Destinations, con sede en los Países Bajos, a seis áreas paisajísticas, informó la Administración de Turismo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Asimismo, la vice primer ministra indicó que entre enero y noviembre de este año se registraron más de siete millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 9,64 por ciento en comparación con el año anterior. Cheng añadió que se ha observado un crecimiento en la cantidad de pasajeros procedentes de América, Australia, Europa, Nueva Zelanda, así como del Noreste y Sudeste de Asia.
Cheng destacó que la Administración de Turismo está desarrollando iniciativas de turismo sostenible, que incluyen conciertos, eventos culturales y ecoturismo. La vice primera ministra también anunció que el próximo año se inaugurará un instituto de investigación y capacitación turística, con el objetivo de fortalecer la promoción internacional y la formulación de políticas.
Ese mismo día, la Administración de Turismo convocó además una reunión interministerial para debatir dos proyectos destinados a promover el sur y el este de Taiwán como destinos turísticos, con la participación de funcionarios de los ministerios de Agricultura, Cultura e Interior, así como de asesores del sector.