Fellina celebra la Navidad con panettone de tradición italiana

Toques a cacao, café tostado, praliné y caramelo son los sabores característicos de esta edición especial del panettone de Fellina para estas navidades.
En estas fiestas el restaurante Fellina apuesta por un clásico italiano reinterpretado con el sello goloso y reconfortante de la casa: un postre de panettone de chocolate con crema de tiramisú que llega para convertirse en la tentación imprescindible de la temporada.
El restaurante, conocido por su cocina italiana casera y su entorno sofisticado y acogedor, presenta este dulce como un homenaje a los sabores más celebrados de la Navidad. El panettone se combina con una crema de tiramisú de textura sedosa que aporta el equilibrio perfecto entre intensidad, suavidad y aroma.
Con este guiño a la tradición italiana, Fellina invita a celebrar la Navidad con un postre irresistible que es el final perfecto para esta época y que estará disponible durante toda la temporada festiva.
Fellina continúa así reforzando su propuesta gastronómica, donde los sabores auténticos, el producto y la hospitalidad italiana se unen para crear una experiencia cálida y memorable en pleno corazón de Madrid.