Obligatoriedad de la baliza V16 en 2026: qué es y cómo prepararse

martes 30 de diciembre de 2025 , 08:30h

A partir del 1 de enero de 2026, el uso de la baliza luminosa V16 conectada será estrictamente obligatorio para todos los conductores, marcando el fin definitivo de los triángulos de emergencia. Ante este cambio inminente, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento del automóvil, recuerda la importancia de adquirir dispositivos que cumplan con las especificaciones técnicas de Tráfico, ya que solo serán válidos aquellos modelos homologados y conectados a la plataforma DGT 3.0 y que figuran en el listado facilitado por Tráfico.

En este sentido, es importante destacar que muchos usuarios cuentan con dispositivos que dejarán de estar permitidos a partir de enero del próximo año. Existen modelos en el mercado que se comercializaron hace años y que, a día de hoy, no cumplen con los requisitos técnicos exigidos. Por ello, estos dispositivos no están conectados y no se podrían utilizar a partir de enero de 2026.

“Hay que tener en cuenta que los primeros dispositivos luminosos que salieron al mercado no contaban, por ejemplo, con la conexión IOT que sí deben tener los que se utilizarán a partir de enero del próximo año”, recoge Sergio Expósito, responsable de Mercado de Herramientas y Averías en Norauto España, quien añade que “muchos de estos dispositivos no están homologados y que actualmente están en muchos vehículos no cuentan con la luminosidad suficiente, pueden estropearse con facilidad y, además, no reúnen otros requisitos técnicos como sujeción, autonomía o conectividad con la nube de la DGT 3.0. Todo ello repercute en la seguridad”.

Para no cometer errores, Norauto enumera qué factores hay que tener en cuenta para reconocer qué dispositivos se pueden utilizar.

Cómo saber si el dispositivo está certificado y se puede utilizar a partir de enero de 2026.

Para ello, Norauto recomienda localizar la siguiente información en el embalaje o en el propio dispositivo:

El código de homologación, además de en la propia tulipa del producto, en la caja correspondiente y en el manual del usuario. Comienza con las siglas "LCOE" o "IDIADA" junto con su número de serie. Adjuntamos un ejemplo con el formato de homologación correcto LCOE XXXXXXXXXXG1. Es importante que el código se lea sin dificultad, lo que demostrará que ha salido así de fábrica y que no ha sido manipulado. Además, debe ser resistente para que no se deteriore con facilidad.

La fecha de caducidad de la conectividad en el embalaje, la cual ha de ser por un periodo de 12 años. Esta fecha también viene impresa en el propio dispositivo.

Ante cualquier duda, la DGT cuenta con un listado de las marcas y modelos de dispositivos V-16 que están homologados y, por lo tanto, son válidos.

Estos son los requisitos que debe cumplir

El dispositivo luminoso V16 debe cumplir con unos criterios de seguridad, que están recogidos en el Reglamento General de Vehículos en su Anexo XI. Entre ellos, Norauto destaca los siguientes:

El dispositivo tiene que emitir destellos de color amarillo auto.

Irradiación: el sistema óptico debe estar diseñado de forma que la luz cubra un campo de visibilidad horizontal de 360 grados y en vertical un mínimo de ±8 grados hacia arriba y hacia abajo.

Intensidad luminosa: la intensidad debe ser en el grado 0, entre 40 y 80 candelas efectivas, y en los grados ±8, de un mínimo de 25 candelas. En ambos casos, dicha intensidad debe asegurar una autonomía durante al menos 30 minutos.

Grado de protección IP referente a la estanqueidad y residencia a la humedad: al menos será IP54.

Estabilidad: el equipo estará diseñado para quedar estable sobre una superficie plana, no desplazándose frente a una corriente de aire que ejerza una presión dinámica de 180 Pa, en la dirección más desfavorable para su estabilidad.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el dispositivo está diseñado para quedar adherido sobre una superficie metálica plana. Sin embargo, en el caso de disponer de un vehículo con techo de cristal o fibra, desde Norauto se destaca la importancia de asegurarse antes de adquirir la baliza, si el modelo viene equipado con el accesorio correspondiente para adherirse a este tipo de material.

Debe garantizar el funcionamiento de la luz a temperaturas de −10 ºC y 50 ºCFrecuencia de destello: entre 0,8 y 2 Hz.

La alimentación del dispositivo será autónoma a través de una pila o batería que deberá garantizar su uso al cabo de 18 meses. También son óptimos aquellos dispositivos que utilicen una batería recargable, siempre que la carga del mismo se pueda realizar en el propio vehículo.

Este dispositivo comunicará, en todo caso, su activación, desactivación y geoposicionamiento, al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad. La información sobre la ubicación del vehículo accidentado se enviará cada 100 segundos y dejará de enviarse una vez se haya remitido la información de desactivación. El resto de vehículos recibirá la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad, los ordenadores de abordo y los Paneles informativos de mensaje variable ubicados en la vía. El coste de las comunicaciones estará incluido en el precio de venta al público y está garantizada durante 12 años.

Por último, desde Norauto se hace hincapié en que este dispositivo V16 Conectado no es un sistema de aviso a los servicios de emergencia o Ecall. Por lo tanto, en caso de accidente o avería, son los propios conductores los que deben avisar sobre el incidente. La baliza solo transmite la ubicación al resto de usuarios de la vía en sus navegadores, aplicaciones o paneles informativos de la DGT.

Por último, resaltar que los vehículos matriculados en España que circulen por otro país firmante de cualquiera de los convenios vigentes, pueden utilizar legalmente la baliza V16 Conectada sin necesidad de llevar los triángulos. Sin embargo, los vehículos matriculados en otros países que circulen por España podrán seguir usando los triángulos de emergencia al tratarse de un dispositivo que no es obligatorio en su país.