Toscana Termal, bienestar y relax entre arte y paisajes

Imagina unas vacaciones que combinan la historia, la gastronomía y los paisajes de la Toscana con experiencias de bienestar y relajación únicas. Los balnearios termales de la región ofrecen tratamientos para cuerpo y mente, alojamientos de lujo y actividades al aire libre, convirtiendo cualquier viaje en una escapada dentro de las vacaciones.

La Toscana no solo conquista con sus paisajes, su historia y su gastronomía; también es un destino único para el bienestar. Un total de 27 balnearios reconocidos forman parte de su oferta termal, creando uno de los catálogos de spa más ricos y diversos de Italia.

Los manantiales y balnearios salpican el territorio toscano y permiten a los visitantes —ya sea en familia, con amigos, en pareja o incluso en bicicleta— combinar sus vacaciones con experiencias de salud y relajación. Aquí, los viajes se transforman en auténticas escapadas para el cuerpo y la mente, mientras se exploran los tesoros artísticos, la historia y la gastronomía de la región.

Historia y poder de las aguas

El poder de las aguas termales se conoce desde los tiempos de los etruscos y los romanos, quienes consideraban los manantiales lugares sagrados y curativos, como demuestran los hallazgos arqueológicos en San Casciano dei Bagni. Hoy, estas aguas se utilizan tanto en tratamientos de rehabilitación de última generación como en experiencias de bienestar exclusivas.

La combinación de terapias, dieta mediterránea y tradición culinaria convierte a los balnearios toscanos en el lugar ideal para aprender a vivir mejor a través de una alimentación sana y equilibrada. Además, los amantes del deporte encontrarán campos de golf, rutas ciclistas y senderos, así como costas preparadas para actividades acuáticas, justo al lado de las piscinas.

Bienestar integrado en la naturaleza

Perfectamente integrados en el paisaje y respetuosos con el medio ambiente, los balnearios realzan la belleza natural de sus alrededores: junto al mar, en colinas y campos, a lo largo de rutas de peregrinación o cerca de pueblos medievales y ciudades de arte. Cada estancia se enriquece con las infinitas posibilidades de experiencias y visitas que ofrece la Toscana.

Alojarse en estos balnearios también significa disfrutar de hospedajes de alta gama, verdaderos oasis de paz donde sentirse mimado y desconectado del mundo.

Entre los que destaca el Tombolo Talasso Resort, en Marina di Castagneto Carducci, sobre la famosa Costa Etrusca. Su recurso estrella es el agua de mar pura, extraída del mar abierto, utilizada en tratamientos de talasoterapia que combinan tradición y técnicas modernas.

También se ofrecen tratamientos marinos en las Termas San Giovanni de Portoferraio, en la isla de Elba, donde el limo marino termal, el agua salada yodada y las algas son la base de la talasoterapia.

En las Terme della Versilia, los tratamientos de bienestar y belleza aprovechan las propiedades del agua salada-bromo-yodada y de la turba, un fango único extraído de las turberas termales de la región, reconocidas por sus efectos revitalizantes.