Rural recibe a Estimar: el mar de Rafa Zafra se sirve en tierra firme

jueves 21 de agosto de 2025 , 10:02h

Durante el mes de septiembre, del 3 al 27 de dicho mes, Estimar Madrid cierra temporalmente por reformas, pero los sabores del mar no abandonan Madrid. El chef Rafa Zafra, al frente de su cocina, ha creado una fórmula singular para dar continuidad a su cocina mediterránea durante este cierre temporal creando unas jornadas gastronómicas en las que el alma marinera de Estimar se traslada al restaurante Rural, su espacio dedicado al producto de la tierra, también en la calle Marqués de Cubas.

Así nace Rural recibe a Estimar, una propuesta gastronómica que estará disponible únicamente del 3 al 27 de septiembre. En ella, el mar y la tierra se encuentran en una exclusiva selección de platos, diseñados para explorar nuevas armonías entre la carta de Estimar y la de Rural. La experiencia ofrece un menú único con pases de ambas cocinas, creado y elaborado por el mismo equipo, con Rafa Zafra al frente. El objetivo es seguir disfrutando de la excelencia del producto y del sabor reconocible de la cocina del chef, esta vez en clave híbrida.

Mismo chef, misma calle, nueva experiencia por explorar

Bajo la dirección de Zafra, se ofrecerá a los comensales una propuesta pensada para el disfrute, en la que la técnica, la excelencia del producto y el sello inconfundible del chef se expresan desde una nueva perspectiva. Este Menú Disfrutón de temporalidad limitada nace de la convicción de que mar y tierra no se excluyen, sino que se potencian. Rural recibe a Estimar busca proyectar el encuentro entre dos lenguajes culinarios que comparten la misma filosofía, donde el producto es el punto de partida principal, en el que técnica, estacionalidad y creatividad honesta permiten ofrecer una experiencia final única a los comensales. Además del Menú Disfrutón, concebido expresamente por el chef para esta ocasión, la carta de Rural se ampliará durante estos días con algunos de los platos más emblemáticos de Estimar, brindando así al comensal la posibilidad de elegir entre una experiencia guiada o una selección más abierta.

Rafa Zafra

Rafa Zafra, nacido en Alcalá de Guadaira en 1981, es un chef con una destacada trayectoria en la alta cocina. Formado en la Escuela de Hostelería de Sevilla y en algunos de los mejores restaurantes con estrellas Michelin, su carrera despegó en la Hacienda Benazuza elBulli hotel, donde se convirtió en jefe de cocina

mantuvo sus dos estrellas Michelin y dos soles Repsol. Tras esta etapa, ha liderado proyectos en España y México, incluyendo la apertura de seis restaurantes en destinos clave como Barcelona, Madrid e Ibiza.

En 2016, junto a su socia Anna Gotanegra, inauguró ESTIMAR en Barcelona, restaurante que ha recibido numerosos reconocimientos y que más tarde expandió a Madrid incorporando de socio ya en todos sus restaurantes a Ricardo Acquista. Estimar ofrece cada día un homenaje diario a la mejor materia prima del Mediterráneo, seleccionada en lonja de Roses por la quinta generación de la familia Gotanegra.

En 2020 abrió el chiringuito JONDAL en Ibiza, consolidando su propuesta de cocina basada en producto y excelencia. En 2022 inauguró AMAR en el Hotel Palace de Barcelona y Per Feina Per Plaer, ubicado en Vía Agusta 9, Barcelona, mientras que en 2023 lanzó RURAL en Madrid. En 2024 amplió su presencia con BIKINI BAR AND COCKTAIL y CASA DE COMIDAS en NH Collection Eurobuilding. En diciembre 2024 abrió el restaurante estacional CHIZZO en Kitzbühel (Austria) y este verano 2025 ha estrenado con gran éxito JONDAL à la Vigie, el hermano pequeño de JONDAL en MonteCarlo (Mónaco).

Actualmente, Rafa Zafra continúa evolucionando su propuesta con una visión que combina tradición y modernidad, haciendo de cada uno de sus proyectos una referencia en la escena gastronómica.

