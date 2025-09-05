Los restaurantes Rural y Estimar funden sus propuestas en un menú exclusivo

Durante el mes de septiembre, del 3 al 27, el restaurante Estimar Madrid cerrará temporalmente por reformas. Pero los sabores del mar no abandonan la ciudad: el chef Rafa Zafra traslada su cocina mediterránea al restaurante Rural, su espacio dedicado al producto de la tierra, también en la calle Marqués de Cubas.

Así nace Rural recibe a Estimar, una propuesta gastronómica exclusiva disponible únicamente durante estas fechas. En ella, mar y tierra se encuentran en una selección de platos diseñada para explorar nuevas armonías entre la carta de Estimar y la de Rural. La experiencia se ofrece en un Menú Disfrutón, creado y elaborado por el equipo de Zafra, que combina lo mejor de ambas cocinas sin perder la identidad del chef.

Mismo chef, misma calle, nueva experiencia

Bajo la dirección de Zafra, los comensales disfrutarán de una propuesta pensada para sorprender y deleitar: técnica depurada, productos de excelencia y el sello inconfundible del chef se expresan desde una nueva perspectiva. Rural recibe a Estimar demuestra que mar y tierra no se excluyen, sino que se potencian mutuamente.

Además del Menú Disfrutón, la carta de Rural se ampliará temporalmente con algunos de los platos más emblemáticos de Estimar, ofreciendo la opción de una experiencia guiada o de una selección más libre.

Rafa Zafra

Nacido en Alcalá de Guadaira en 1981, Rafa Zafra es un chef de destacada trayectoria en la alta cocina. Formado en la Escuela de Hostelería de Sevilla y en restaurantes con estrellas Michelin, su carrera despegó en Hacienda Benazuza delBulli Hotel, donde mantuvo dos estrellas Michelin y dos soles Repsol como jefe de cocina.

Ha liderado proyectos en España y México, inaugurando restaurantes en Barcelona, Madrid e Ibiza. En 2016, junto a Anna Gotanegra, abrió Estimar en Barcelona, y más tarde expandió la marca a Madrid con Ricardo Acquista como socio. Estimar rinde cada día homenaje a la mejor materia prima del Mediterráneo, seleccionada directamente en lonja por la quinta generación de la familia Gotanegra.

En 2020 abrió el chiringuito Jondal en Ibiza, en 2022 inauguró Amar en el Hotel Palace de Barcelona y Per Feina Per Plaer en Vía Augusta, mientras que en 2023 lanzó Rural en Madrid. En 2024 sumó Bikini Bar & Cocktail y Casa de Comidas en NH Collection Eurobuilding, y en diciembre de ese año abrió Chizzo en Kitzbühel, Austria. Este verano de 2025 ha estrenado Jondal à la Vigie, su nuevo proyecto en Montecarlo, Mónaco.

Actualmente, Rafa Zafra dirige restaurantes en Barcelona, Madrid e Ibiza, consolidándose como una figura clave de la gastronomía española y evolucionando su propuesta con una visión que combina tradición y modernidad en cada proyecto.