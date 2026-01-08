México protagonizará FITUR 2026 como País Socio con una amplia propuesta cultural y turística

jueves 08 de enero de 2026 , 09:15h

Madrid hablará, saboreará y celebrará México en FITUR 2026. Como País Socio de la próxima edición de la feria internacional de turismo, México protagonizará una de las participaciones más ambiciosas y memorables del evento, con una presencia que trascenderá los pabellones de IFEMA MADRID para instalarse también en el pulso cultural y urbano de la capital española.

Un escaparate para un país vivo, diverso y hospitalario

Con el pabellón más grande de la zona de las Américas, México desplegará una propuesta renovada, dinámica y profundamente experiencial. Los 32 estados de la República estarán representados en un recorrido que invitará a descubrir nuevas rutas, destinos emergentes y propuestas auténticas, donde convivirán la herencia milenaria, la creatividad contemporánea y la hospitalidad que define al país.

La participación mexicana pondrá el acento en la diversidad cultural y natural, el turismo comunitario, la sostenibilidad y la innovación, mostrando un país en constante evolución, competitivo a nivel internacional y comprometido con un desarrollo turístico responsable.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó el espíritu de esta participación: “Queremos compartir un México auténtico, lleno de historias, sabores y tradiciones, y que desde Madrid se descubra la calidez de nuestra gente y la fuerza de nuestras comunidades.”

México toma las calles de Madrid

Por primera vez en la historia de FITUR, las activaciones de un País Socio se extenderán más allá del recinto ferial, llevando la esencia mexicana a distintos puntos de Madrid. Espacios experienciales, muestras de arte popular, referencias a los Pueblos Mágicos, música, tradiciones y gastronomía permitirán al público vivir México de forma directa y sensorial, convirtiendo la ciudad en un gran escenario cultural.

Un año clave para el turismo mexicano

La presencia de México en FITUR 2026 cobra especial relevancia en un año estratégico para el país, marcado por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que compartirá como sede con Estados Unidos y Canadá. Este contexto refuerza el posicionamiento de México como un destino global, preparado para acoger grandes eventos y ofrecer experiencias turísticas de alto valor.

Con esta participación, México no solo se presenta como un destino que se visita, sino como un país que se vive, se siente y se recuerda. Madrid será, durante FITUR 2026, una auténtica puerta de entrada al alma mexicana.