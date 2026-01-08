Rutas para empezar el año sobre ruedas por los lugares más bonitos de España

jueves 08 de enero de 2026 , 09:00h

Comenzar el año viajando es, para muchos, la mejor manera de marcar el tono de los meses que vienen. Lejos de las prisas, los aeropuertos saturados o los itinerarios rígidos, cada vez más viajeros apuestan por una forma de viajar más libre y consciente: recorrer España en autocaravana. Una tendencia que sigue creciendo y que encaja especialmente bien con los viajes de inicio de año, cuando el ritmo se ralentiza y el paisaje se disfruta sin multitudes.

España ofrece una diversidad única para este tipo de rutas: costa, interior, montaña, pueblos con historia y carreteras secundarias que invitan a detenerse sin plan previo. Para que puedas disfrutar de las rutas más bonitas, Yescapa, la plataforma líder europea de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper, te ofrece algunas ideas para viajar a tu propio ritmo y reconectar con el territorio.

La Costa Verde: Asturias y Cantabria

El norte de España es un clásico invernal que nunca falla. Asturias y Cantabria combinan mar, montaña y pueblos con identidad propia, todo ello a distancias cortas y con una buena red de áreas para autocaravanas.

Pueblos como Cudillero, Lastres, Santillana del Mar o Comillas ofrecen paisajes espectaculares y calles con historia para construir una ruta flexible, en la que alternar paseos junto al mar con rutas rurales y gastronomía local. El invierno añade un atractivo especial: paisajes verdes más intensos, playas prácticamente desiertas y una atmósfera tranquila, perfecta para viajar sin agobios.

Andalucía interior: pueblos blancos y carreteras tranquilas

Lejos del calor del verano, el invierno es una de las mejores épocas para descubrir Andalucía en autocaravana. Especialmente el interior, donde los pueblos blancos brillan con una luz suave y las temperaturas son agradables para caminar.

Rutas por la Serranía de Ronda, la Subbética cordobesa o el interior de Cádiz permiten enlazar pueblos como Grazalema, Zahara de la Sierra, Priego de Córdoba o Vejer de la Frontera. Viajar en autocaravana facilita adaptar el recorrido según el clima o el ritmo del viaje, deteniéndose donde apetezca y evitando zonas más concurridas.

Comunidad Valenciana: mar, huerta y pueblos con encanto

Otra opción ideal para empezar el año es recorrer la Comunidad Valenciana, combinando costa y pueblos del interior. El clima suave permite disfrutar del viaje incluso en pleno invierno, y las distancias cortas facilitan rutas relajadas.

Desde la costa de Alicante hasta el interior de Castellón, pasando por pueblos como Altea, Bocairent, Morella o Guadalest, esta región ofrece una gran variedad de paisajes. Además, es una de las zonas mejor preparadas para el turismo itinerante, con áreas de pernocta bien distribuidas y accesos sencillos.

Aragón y el Pirineo: empezar el año en la montaña

Para quienes buscan comenzar el año rodeados de naturaleza y silencio, el Pirineo aragonés es una apuesta segura. Pueblos como Aínsa, Ansó, Hecho o Jaca conservan su esencia durante todo el año y ofrecen un entorno perfecto para escapadas invernales.

Viajar en autocaravana por esta zona permite adaptar la ruta según las condiciones meteorológicas, disfrutar de miradores, valles y pequeños pueblos sin necesidad de grandes desplazamientos diarios. El invierno añade un atractivo especial: paisajes nevados, pueblos tranquilos y una sensación de desconexión total.

Galicia: rutas lentas entre rías y aldeas

Galicia es sinónimo de viaje pausado. Sus carreteras secundarias, sus pueblos pequeños y su relación con el paisaje hacen que sea una de las regiones más agradables para recorrer en autocaravana.

Rutas por las Rías Baixas, la Costa da Morte o el interior de Ourense permiten enlazar playas salvajes, faros, aldeas de piedra y una gastronomía que cobra aún más protagonismo en invierno. Comenzar el año en Galicia es hacerlo con calma, lluvia fina y tiempo para disfrutar de cada parada.