Lucía Pérez, una carrera más allá de Eurovisión: Porque no

jueves 08 de enero de 2026 , 08:00h

“Porque no” es más que un single, es el principio de un nuevo camino tras 40 años de vida, 20 de carrera y 15 desde Eurovisión

Este 2026 no será una fecha más para Lucía Pérez.

La voz que conquistó a todos a su paso por Eurovisión hace ahora 15 años celebra otras dos efemérides importantes: su 40 cumpleaños y su 20 aniversario en la música.

Lejos de vivir de la nostalgia, la gallega sorprende con su nuevo single que es toda una declaración de intenciones.

“Porque no” se estrenará el 29 de enero y es un himno de reafirmación personal con promesa de futuro de una mujer que no pide permiso, que no se calla, que se planta, que se elige y que sigue adelante siendo ella, sin filtros y sin miedos.

LUCÍA PÉREZ, UNA GRAN CARRERA MÁS ALLÁ DE EUROVISIÓN

Lucía Pérez saltó a la popularidad en el año 2011 tras arrasar en la preselección de RTVE para el Festival de Eurovisión que la aupó como vencedora con casi el 70% de los votos. Aquel año acudiría a Alemania con la canción “Que me quiten lo bailao”, un himno alegre y contagioso que rápidamente se convertiría en un gran éxito en España y otros países europeos. Pero la carrera de Lucía Pérez ni empezó ni acabó con su paso por el certamen europeo. La gallega llegaba al concurso arropada por una sólida carrera musical, con decenas de conciertos a sus espaldas, un disco de oro por su trabajo “Amores y amores” y un segundo puesto en el prestigioso Festival de Viña del Mar en el año 2006. Tras el rotundo éxito de su tema eurovisivo y con el apoyo del público a nivel nacional la artista no ha parado de girar dentro y fuera de España y de sacar nuevos temas que la han llevado a ser una figura imprescindible en la industria musical. Además de la música Lucía ha desarrollado una amplia trayectoria como presentadora y colaboradora de TV con varios formatos en su haber dentro de la Televisión Galega y otras cadenas nacionales. En 2026 Lucía celebra toda esta carrera ya transitada pero mirando al futuro con más ganas y energías que nunca.