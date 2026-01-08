El presidente de Taiwán recibe a delegación del Parlamento Europeo

jueves 08 de enero de 2026 , 08:45h

Última actualización: jueves 08 de enero de 2026 , 12:39h

El presidente Lai Ching-te declaró que Taiwán está comprometida a trabajar con Europa para crear un futuro mutuamente beneficioso, al tiempo que se fomenta conjuntamente la estabilidad y la prosperidad regional y global.



Lai hizo estas declaraciones mientras recibía a una delegación del Parlamento Europeo en la Oficina Presidencial en la ciudad de Taipéi. La delegación, liderada por Michael Gahler, presidente del Grupo de Amistad Europa-Taiwán, está compuesta por miembros del Partido Popular Europeo.



“La cooperación entre Taiwán y Europa en todos los ámbitos ha ido creciendo con fuerza en los últimos años”, afirmó Lai. El mandatario citó la conferencia anual del Club Formosa que se celebró en Taiwán el año pasado, durante la cual los participantes discutieron temas como la protección de los cables submarinos, y el discurso de la vicepresidenta Hsiao Bi-khim en el Parlamento Europeo por invitación de la Alianza Interparlamentaria sobre China el pasado noviembre, lo que fortaleció el apoyo a Taiwán entre los amigos en los parlamentos nacionales.



El mandatario agradeció además al Parlamento Europeo por aprobar resoluciones en apoyo a Taiwán a lo largo de los años, prestando especial atención a la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán y defendiendo firmemente la participación internacional de la nación. Taiwán enfrenta desafíos híbridos continuos planteados por China, indicó Lai, enfatizando la necesidad de que las democracias resistan conjuntamente la expansión autoritaria, salvaguarden los valores de la libertad y la democracia y mantengan el orden internacional basado en reglas.



“La paz y la estabilidad a lo largo del Estrecho de Taiwán también son claves para la seguridad europea y la prosperidad económica global”, afirmó Lai. El mandatario añadió que Taiwán está dispuesto y es capaz de ser uno de los socios más confiables de Europa, especialmente en la industria de semiconductores y otras tecnologías avanzadas, y está listo para contribuir más a las cadenas de suministro democráticas globales con el fin de fortalecer aún más la resiliencia económica internacional.



En respuesta, Gahler expresó que los miembros del grupo respaldan un statu quo pacífico a lo largo del Estrecho de Taiwán, señalando que el Parlamento Europeo y varios gobiernos nacionales han subrayado la importancia de mantener el statu quo en declaraciones políticas.



“El Estrecho de Taiwán es una vía marítima internacional, y los países deberían gozar del derecho a la libertad de navegación”, señaló el presidente del grupo, criticando enérgicamente las últimas acciones beligerantes de China alrededor de Taiwán. Gahler concluyó expresando su expectativa en cuanto a las próximas conversaciones sobre salud, ciencia y comercio, además de los temas de seguridad.