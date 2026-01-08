España supera los 600.000 coches eléctricos e híbridos enchufables

jueves 08 de enero de 2026 , 08:30h

España ha sobrepasado la barrera de los 600.000 vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables en circulación, según el análisis realizado por Bipi, compañía de movilidad, a partir de datos oficiales de matriculaciones, así como del anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta cifra consolida el coche con enchufe como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del mercado automovilístico español y confirma la aceleración de la movilidad sostenible en nuestro país.

De este parque total de más de 600.000 coches con cable, desde que existen datos de la DGT, el 37%, cerca de 225.000 unidades, se han matriculado en 2025, entre los meses de enero y diciembre. Se trata, por tanto, de un crecimiento que denota el ritmo sin precedentes de los coches con cable y ha permitido un cierre de año de récord. En concreto, según los datos recogidos por Bipi, la demanda de coches con cable en 2025 prácticamente se ha duplicado frente a la cifra del ejercicio anterior, en el que se matricularon menos de 120.000 coches con cable.

Un mercado que acelera hacia la electrificación

Estos 225.000 coches nuevos con cable de 2025 se suman al parque actual de la DGT de híbridos enchufables y eléctricos puros que hasta el pasado mes de diciembre de 2024 era de 420.000 coches. Por tanto, 2026 comenzará con el reto de alcanzar en los primeros meses de año la cifra de 700.000 coches con enchufe en España.

Estas cifras demuestran que la movilidad sostenible empieza a coger velocidad de crucero en España. De hecho, en el último año, uno de cada cinco vehículos matriculados en España ha sido un coche con enchufe.

La penetración del coche con cable es mejorable

No obstante, y a pesar de que el ritmo de matriculación en 2025 de los coches con cable ha sido sobresaliente, su penetración todavía es muy mejorable. En concreto, y según los últimos datos recogidos por el Anuario de la DGT con fecha de 31 de diciembre de 2024, el total de 420.811 coches con cable en España supone una penetración del 1,66% sobre el total de turismos que ruedan por en España y que es de 25,24 millones de coches.

Madrid concentra más del 40% del parque eléctrico nacional

Asimismo, a la hora de hacer un análisis territorial de los coches con enchufe, existe una conclusión clara y es que el coche con cable en España penetra a diferentes velocidades. De esta manera, se percibe que hay comunidades autónomas con una mayor presencia de coches con cable en las matriculaciones, frente a otras más reticentes.

En este sentido, Madrid es, con diferencia, el principal mercado del vehículo eléctrico en España. Esta comunidad concentra hasta el pasado año el 42% del total nacional. Tras Madrid, la segunda posición es para Cataluña (15,3%) y la tercera plaza es para la Comunidad Valenciana (8,5%).

Por el contrario, Ceuta, Melilla, La Rioja, Extremadura y Cantabria son las comunidades con menor índice de penetración del coche con cable en España.

A continuación, se detalla el ranking con las comunidades con mayor parque de vehículos en España con datos del 31 de diciembre de 2024, según el anuario de la DGT.

Nº CCAA Número total de coches Total coches con enchufe % de coches con enchufe respecto al total de CCAA % de coches con enchufe respecto al total de España 1 Madrid 4.099.529 176.959 4,32% 42% 2 Cataluña 3.451.607 64.502 1,87% 15,3% 3 Comunidad Valenciana 2.648.799 35.924 1,35% 8,53% 4 Andalucía 4.377.255 32.164 0,73% 7,64% 5 Canarias 1.250.325 20.975 1,67% 4,98% 6 Galicia 1.592.233 12.548 0,78% 2,98% 7 Castila-La Mancha 1.195.663 12.441 1,04% 2,95% 8 Baleares 735.775 11.470 1,55% 2,72% 9 Castilla y León 1.358.759 10.645 0,78% 2,5% 10 País Vasco 1.011.282 10.453 1,03% 2,48% 11 Murcia 825.578 7.397 0,89% 1,75% 12 Aragón 638.365 6.135 0,96% 1,45% 13 Navarra 343.061 4.807 1,4% 1,14% 14 Asturias 523.414 4.646 0,88% 1,1% 15 Cantabria 320.914 2.928 0,91% 0,7% 16 Extremadura 628.173 2.845 0,45% 0,67% 17 La Rioja 157.202 1.451 0,92% 0,34% 18 Ceuta y Melilla 86.597 375 0,43% 0,09% Total 25.244.531 420.811 1,66% 100%

La suscripción, un motor para la adopción del coche enchufable

En este escenario, soluciones como la suscripción de vehículos que ofrece Bipi se consolidan como un facilitador clave de la movilidad sostenible en España. Su modelo, basado en la flexibilidad y la digitalización permite a los usuarios acceder de forma sencilla a coches eléctricos e híbridos enchufables, eliminando barreras tradicionales como la elevada inversión inicial o la incertidumbre tecnológica.

En este sentido, por ejemplo, Bipi ofrece un coche eléctrico puro con etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico, como es el KIA EV3, por una cuota mensual de 485 euros durante un período de 36 meses.

De este modo, Bipi contribuye a democratizar el acceso al coche con enchufe y a acompañar la evolución del mercado hacia fórmulas de movilidad más adaptadas a las nuevas necesidades de los conductores. Al facilitar el acceso a vehículos más eficientes y sostenibles, la compañía impulsa la adopción de la movilidad eléctrica y refuerza el avance hacia un modelo de transporte más responsable y respetuoso con el medio ambiente.