Arrancó el 42 Festival Internacional de Música de Canarias

jueves 08 de enero de 2026 , 08:15h

EL 42 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS INAUGURA LA TEMPORADA EUROPEA DE MÚSICA CLÁSICA CON GRANDES ARTISTAS INTERNACIONALES Y ALGUNAS DE LAS MEJORES ORQUESTAS DEL MUNDO

Del 8 de enero al 7 de febrero de 2026 tendrá lugar la 42 edición del histórico Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), el evento que inaugura la temporada europea de música clásica desde hace más de cuatro décadas. En esta ocasión presenta una programación singular y variada que propone un viaje musical por diferentes épocas y estilos artísticos, a través de los grandes compositores clásicos, pero también de autores contemporáneos y nuevos talentos.

La Orquesta y Coro de Radio Televisión Española (RTVE) será la encargada de dar el pistoletazo de salida al 42 FIMC con dos conciertos inaugurales que rendirán homenaje a Manuel de Falla en el año del 150 aniversario de su nacimiento los días 8 y 9 de enero en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. Bajo la dirección de Christoph König, director titular de la Orquesta y Coro de RTVE, el conjunto interpretará dos de las grandes piezas del legendario compositor gaditano, Noches en los Jardines de España y La Vida Breve. Las actuaciones contarán con la participación de artistas canarios como el pianista Iván Martín o la soprano Raquel Lojendio, entre otros.

Otras de las orquestas destacadas que participan este año son la Orquesta Sinfónica de Radio de Baviera -considerada una de las cinco mejores orquestas del mundo-, la Sinfónica de Bamberg, la Mahler Chamber Orchestra, la Filarmónica de Montecarlo o la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart. También participarán, como todos los años, las dos grandes orquestas anfitrionas: la Filarmónica de Gran Canaria y la Sinfónica de Tenerife.

La Filarmónica de Gran Canaria y su director Karel Mark Chichón serán los encargados, de hecho, del segundo homenaje que el FIMC dedicará al maestro Falla con la interpretación de El sombrero de tres picos en dos conciertos que contarán con la participación de la célebre cantaora Estrella Morente. Estos conciertos, que tendrán lugar el 24 y 25 de enero en Gran Canaria y Tenerife, incluirán además las que posiblemente sean las obras más famosas de otro gran compositor, Ravel, de cuyo nacimiento se han cumplido también 150 años en 2025: Rapsodia Española, Pavana para una infanta difunta y el inefable Bolero.

La Sinfónica de Tenerife, dirigida por Pablo González, actuará junto con el aplaudido violinista Vadim Repin los días 26 y 27 de enero en Tenerife y Gran Canaria. Ambas formaciones anfitrionas ofrecerán, además, otros conciertos extraordinarios fuera de abono.

GRANDES PIANISTAS Y OTRAS ESTRELLAS DEL MOMENTO

Este año pasarán por el FIMC dos de los pianistas más reconocidos de la actualidad, con dos formas de entender la música completamente diferentes, pero igual de emocionantes. Por un lado, Yuja Wang, muy alabada por su excepcional dimensión artística, su honestidad y su arrolladora presencia escénica, que vuelve al festival 15 años después de visitarlo por primera vez. Lo hará acompañada de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra los días 18 y 19 de enero en Gran Canaria y Lanzarote, respectivamente. Por otro, el virtuoso y multipremiado pianista Arcadi Volodos -considerado un genio en muchas ocasiones- regresa al festival para clausurarlo por todo lo alto los días 5 y 7 de febrero con un recital en los auditorios capitalinos.

La 42 edición FIMC también acogerá a una de las chelistas más aclamadas del momento, Sol Gabetta, que debuta en el festival acompañada por la Orquesta Sinfónica de Bamberg y su director titular Jakub Hrusa los días 28 y 29 de enero, así como el debut del maestro estonio Paavo Järvi, ganador de un Grammy y uno de los directores más destacados de la actualidad, que dirigirá a la famosa Orquesta Sinfónica de Radio de Baviera del 10 al 13 de enero.

Otros de los protagonistas serán el suizo Emmanuel Pahud, flauta principal de la Filarmónica de Berlín desde hace más de tres décadas, que actuará el 23 y 24 de enero junto con la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart y el maestro François-Xavier Roth; o el pianista Martin Helmchen que actuará con la Filarmónica de Montecarlo bajo las órdenes de Kazuki Yamada el 30 y 31 de enero.

Asimismo, el singular violinista y director Stefan Plewniak mostrará su particular ‘jardín de amor’ musical en cinco islas del 30 de enero al 4 de febrero junto con su original ensemble barroco Il Giardino d'Amore. Y el conocido Cuarteto Quiroga, referente camerístico en España, dará conciertos el 14 y 15 de enero en Tenerife y Gran Canaria.

MÚSICA QUE DIALOGA CON OTRAS CULTURAS Y ARTES

Dentro de su programación, el FIMC organiza todos los años el Festival En Paralelo para mostrar otro tipo de agrupaciones y formatos que abarcan música clásica, popular, jazz, blues o incluso otras disciplinas artísticas como la danza.

Uno de los espectáculos más destacados de este año es CANARII, País adentro, que nació de la colaboración del músico Manuel González, el bailarín y Premio Nacional de Danza Daniel Abreu. En el FIMC presentan una versión concierto que supone un viaje sensorial y poético que recorre raíz y contemporaneidad canaria. Cuenta con la participación de figuras como Teddy Bautista, Olga Cerpa y el laureado Coro de Voces Búlgaras de Vanya Moneva. Además, aprovechando su presencia en Canarias, la formación búlgara actuará los días 24 y 25 de enero en La Gomera y La Palma, con un repertorio tradicional de su país.

En Paralelo también contará con la unión de dos míticas bandas de jazz: Snarky Puppy (USA) y Metropole Orkest (Países Bajos), que vuelven a reunirse casi una década después de ganar un Grammy. Bajo la dirección de Jules Buckley, sus conciertos (6 y 7 de febrero) fusionarán el sonido vibrante de la formación estadounidense con las ricas y cinematográficas orquestaciones de la neerlandesa.

Guiguan Project (timple, guitarra y contrabajo con tres referentes del jazz-fusión), junto al trompetista alemán Markus Stockhausen como invitado; la formación de instrumentistas isleños Just 5 Brass, y el espectáculo de músicas de raíz Arahal, de la Compañía Pieles, completarán un programa lleno de color que abre el festival a otros públicos y experiencias.

LA MÚSICA COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La vocación social del Festival Internacional de Música de Canarias ha dado lugar a un evento que va más allá de la parte puramente artística, un festival que busca conectar con la sociedad en sus más diversos ámbitos, evolucionar con ella y ser palanca de los cambios que ayuden a promover su desarrollo y transformación.

La educación y accesibilidad de la música a todo tipo de públicos es otra de las señas de identidad del FIMC que, a lo largo de sus cuarenta ediciones, ha contribuido de forma activa a aumentar la conexión de los ciudadanos con la música clásica. Acciones para llegar al público joven, mejorar la educación en conservatorios y/o atraer a diferentes colectivos, han contribuido a generar en Canarias un amor por la música que no para de crecer, en una sociedad que cada vez tiene más familias melómanas.

UNA CITA HISTÓRICA DEL INVIERNO MUSICAL EUROPEO

Con cuatro décadas de historia a sus espaldas, el FIMC es un referente en el ámbito de la cultura: además de ser el único festival de música clásica de estas características que se celebra en Europa en invierno, ha adquirido prestigio gracias a su excepcional programación y ese carácter único que le otorga el hecho de celebrarse en un entorno tan especial como la totalidad de las Islas Canarias.

El FIMC es, de hecho, una de las citas históricas en el ámbito internacional musical, así como buque insignia de la cultura en las Islas Canarias.

Desde su inauguración el 11 de enero de 1985, por el FIMC han pasado prácticamente todas las grandes personalidades de la música clásica, muchas de las cuales son, a día de hoy, auténticas leyendas e iconos culturales (Rostropovich, Kleiber, Barenboim, Mutti, Larrocha, Mehta, Bartoli, Mutter, Argerich…).

El Festival es una iniciativa del Gobierno de Canarias que se gestiona a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC).

MUCHO MÁS QUE SOL Y PLAYA

Uno de los objetivos del FIMC es contribuir al posicionamiento de las Islas Canarias como uno de los territorios españoles en los que se puede disfrutar de una oferta cultural de máxima calidad. Más allá de sus increíbles playas y excepcional clima, las islas cuentan con una amplia programación en torno a las diferentes disciplinas artísticas y una especial conexión con la música que hace que cuenten con este festival, así como dos de las orquestas españolas de mayor reputación internacional.