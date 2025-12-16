Madrid vive una Navidad llena de música y tradición

martes 16 de diciembre de 2025 , 08:45h

Madrid se convierte durante esta Navidad en un gran escenario donde la música vibra en calles, plazas, parques, iglesias y centros culturales.

Del 14 de diciembre al 4 de enero, una variada programación cuidadosamente diseñada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte ofrecerá un recorrido por ritmos, sonidos y melodías navideñas de distintas épocas y géneros. Artistas y bandas de jazz, música clásica, soul, góspel, fado, swing o flamenco interpretarán sus mejores piezas para que madrileños y visitantes disfruten de unas fiestas inolvidables.

La programación musical arrancó el 14 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, con la tradicional zambombada de Madrid, un pasacalles musical. El día 16, a las 19:00 h, será el turno de la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid, que ofrecerá su Concierto de Navidad en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo.

Los balcones más emblemáticos de Madrid serán escenarios musicales. Desde el balcón del Teatro Español, el 18 de diciembre, a las 17:00 h, el coro All4Gospel Choir ofrecerá un espectáculo que mezcla clásicos del pop y villancicos con arreglos góspel. El día 19, a las 17:00 h, Blanca Paloma propone un repertorio de sus canciones junto a interpretaciones de Falla, Lorca y Sor Juana Inés y un villancico que aprendió de su abuela Carmen. Y en el balcón de Casa de la Villa, el día 29, a las 19:00 h, actuará Ara Martí Quartet, con versiones de los clásicos de estas fiestas. El día 30, a la misma hora, actuará Juan Zelada, una de las figuras más reconocidas del soul nacional, acompañado por una sección de vientos.

Este año, la música llega por primera vez a los Jardines de Sabatini, que acogerán el 20 de diciembre, a las 19:00 h, a la banda madrileña Club del Río, que ofrecerá canciones de su repertorio y sorpresas navideñas. El día 21, a las 12:00 h, actuará la Creativa Junior Big Band, dirigida por Patxi Pascual, con más de 20 músicos que harán vibrar con un variado repertorio de estilos como el funk, la bossa nova o el latin. Por la tarde, a las 19:00 h, el bajista Dany Noel Band, acompañado de siete músicos, ofrecerá canciones de su álbum Detalles y composiciones inspiradas en la Navidad. Y el día 22, a las 19:00 h, la Familia de Parrilla de Jerez ofrecerá una zambomba flamenca con los villancicos gitanos más tradicionales.

La plaza de los Carros también será un importante punto de encuentro musical. El 27 de diciembre, a las 19:30 h, Sugar Soul Shakers, ocho grandes músicos de la escena soul y funk madrileña, ofrecerá un repertorio de clásicos navideños. El día 28, a las 13:00 h, The Good Men Swingtet, una little big band con músicos internacionales afincados en Madrid, llenará la plaza de clásicos del swing y melodías navideñas. Y por la tarde, a las 19:30 h, ocupará el escenario una de las bandas más respetadas de la escena europea de música negra, The Buttshakers.

Ciclo ‘Música en las iglesias’

El ciclo ‘Música en las iglesias’ añadirá un toque especial a las celebraciones navideñas, con actuaciones de destacados artistas en los templos más bellos de la ciudad. La Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro albergará, el 18 de diciembre, el concierto El Violín de Farinelli de la mano de Jorge Jiménez & Tercia Realidad, que busca recrear la esencia del famoso castrato, estrella del siglo XVIII; y el día 19, será el turno de Cantares de Esperanza con la cantaora sevillana Esperanza Fernández, acompañada por el guitarrista flamenco Joni Jiménez. Ambas actuaciones serán a las 20:00 h. El acceso es libre hasta completar aforo.

La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe presentará a Sara Correia, una de las voces más representativas del fado portugués, el 23 de diciembre, a las 20:00 h. Para este concierto tan especial, Correia quiere centrarse en su disco más fadista, Liberdade, pero dejando espacio para guiños navideños. El día 26, a la misma hora, será el turno del cantaor Arcángel, figura destacada en el flamenco contemporáneo que ofrecerá el espectáculo Navidades Flamencas, un repertorio de canciones navideñas y populares. El acceso es gratuito previa descarga de entradas, a partir del 16 de diciembre, en navidadmadrid.com.

La Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo se une al ciclo navideño con dos destacadas actuaciones. El 2 de enero, el pianista Chico Pérez, acompañado de dos voces y un violonchelo, ofrecerá el concierto Un piano por Navidad, un recorrido a través de la música y las melodías de estas fiestas. El día 3, será el turno del prestigioso conjunto vocal e instrumental La Grande Chapelle, dirigido por Albert Recasens, que propone un viaje musical al siglo XVII. Ambos conciertos, programados a las 18:30 h, ofrecen la posibilidad de vivir la Navidad desde una perspectiva musical y espiritual, en un entorno de gran riqueza artística y cultural.

Los distritos cantan en CentroCentro

También se podrá disfrutar del ciclo ‘Los distritos cantan’, del 20 diciembre al 4 enero, a las 18:00 y a las 20:00 h, en el Auditorio de CentroCentro, en colaboración con la Federación Coral de Madrid. Un clásico de la programación navideña en el que las agrupaciones corales de los distritos son las protagonistas.

Un año más, se suma a las celebraciones navideñas el Proyecto Acorde Urbano del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con la participación de orquestas, coros y bandas de los diferentes distritos, que ofrecerán conciertos en residencias de mayores, parroquias, espacios públicos y centros culturales, así como en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

El tradicional Concierto de Reyes, que organiza cada año el Ayuntamiento de Madrid en el Teatro Real el 5 de enero, estará protagonizado por el grupo Mocedades y la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por el maestro Jan Cober, que pondrán la banda sonora a un día tan especial. Será a las 12:00 h y las entradas están a la venta en www.teatroreal.es hasta completar el aforo del recinto. El concierto tendrá un carácter benéfico, ya que toda la recaudación irá destinada a la Fundación Adopta Un Abuelo.