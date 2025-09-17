Sudáfrica lanza su nueva campaña turística ‘Ven y encuentra tu felicidad’

miércoles 17 de septiembre de 2025 , 09:03h

La nueva campaña de Turismo de Sudáfrica, lanzada el 8 de septiembre de 2025, es mucho más que una simple acción de promoción turística. En un mundo que avanza demasiado rápido, «Sudáfrica, ¡Ven y encuentra tu felicidad!» invita a reconectar con tu niño interior.

A través de encuentros auténticos, paisajes extraordinarios, una fauna excepcional una cultura de gran riqueza, cada experiencia despierta los sentidos y nos hace sentir plenamente vivos. Aventurarse en el bush, explorar la biodiversidad marina o dejarse llevar por la calidez de sus gentes son momentos que reavivan emociones a veces dormidas, como la alegría, la libertad o el asombro...

La campaña se dirige tanto a los aventureros en busca de experiencias enriquecedoras y de bienestar, como a los viajeros que desean vivir experiencias culturales intensas y memorables.

Desarrollada en colaboración con la agencia creativa sudafricana Avatar, la campaña se articula en torno a un spot publicitario protagonizado por talentos locales como el músico Zakes Bantwini y el chef Wandile Mabaso, con banda sonora del legendario artista Vusi Mahlasela. El filme mwuestra la diversidad del país e invita a descubrir Sudáfrica “a través de los ojos de un niño”. Fascinación, reencuentro y alegría renovada se dan cita en esta propuesta.

Spot de la campaña: « ¡Ven y encuentra tu felicidad!»

GRANDES EVENTOS PARA IMPULSAR LA CAMPAÑA

Sudáfrica sigue ampliando su oferta hotelera y de experiencias turísticas. En julio de 2026, Club Med inaugurará una nueva propiedad: el Club Med South Africa Beach & Safari Resort, en la provincia de KwaZulu-Natal. El resort ofrecerá a los viajeros un entorno de lujo junto al mar, safaris y actividades adaptadas a todo tipo de visitantes, en perfecta sintonía con la filosofía de la nueva campaña: «Sudáfrica, ¡Ven y encuentra tu felicidad!».

Sudáfrica también contará con nuevas aperturas: en marzo de 2026 se inaugurará el Hotel Quay 7 en el V&A Waterfront de Ciudad del Cabo, con vistas espectaculares y acceso directo a tiendas, restaurantes y actividades culturales; y durante el primer trimestre de 2026 abrirá el Radisson Hotel Middelburg en Mpumalanga, con 150 habitaciones cerca del Parque Nacional Kruger, ideal para experiencias de safari.