Maite Alberola y Sergio Escobar rinden homenaje a la zarzuela

martes 25 de noviembre de 2025 , 08:45h

CICLO VOCES DEL ALMA

la soprano Maite Alberola y el tenor Sergio Escobar recuperan algunas de las piezas más emblemáticas de la lírica española

La soprano Maite Alberola y el tenor Sergio Escobar, acompañados al piano por José Ramón Martín Díaz, rendirán homenaje a la zarzuela en el teatro que es la cuna de este género el próximo martes 25 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela.

El concierto 'Dos grandes voces españolas' forma parte del ciclo 'Voces del Alma', inaugurado por Laura Gallego con 'La última folclórica' y que se completará con 'Con Alma de Zarzuela' y 'De Puentes y almas', previstos para los días 28 de diciembre y 27 de enero, respectivamente.

Como dos de las mejores voces del panorama lírico actual , Maite Alberola y Sergio Escobar han preparado un recorrido musical por algunas de las piezas más reconocidas del género. Abordarán un repertorio en el que habrá momentos para el deleite individual de cada uno de los intérpretes y otros en los que cantarán a dúo para recuperar la lírica de grandes obras como 'La leyenda del beso', 'Luisa Fernanda' o 'La dolorosa'. Mientras que José Ramón Martín Díaz, al piano, rendirá homenaje a Enrique Granados con el interludio de 'Goyescas'.

Alberola y Escobar son dos cantantes de larga y premiada trayectoria en el género lírico. También son viejos conocidos del Teatro de la Zarzuela . La soprano acaba de interpretar esta temporada 'Pepita Jiménez' y en anteriores ha participado en 'La villana', 'Maruxa', 'Katiuska' y 'Luisa Fernanda'. El tenor, por su parte, ha mostrado siempre una especial dedicación al repertorio español y la zarzuela, géneros que interpreta con frecuencia en todo el mundo. En el Teatro de la Zarzuela ha tomado parte en la recuperación de 'La Dogaresa' de Millán.