El Fondo de Airbnb apoya a seis iniciativas para dinamizar el mundo rural

martes 25 de noviembre de 2025 , 08:30h

Airbnb refuerza su compromiso con las comunidades rurales de España con nuevas donaciones destinadas a AFAMMER y REDR, así como a otras organizaciones locales, a través del Fondo de la Comunidad. Estas ayudas permitirán a las entidades desarrollar proyectos centrados en revitalizar las zonas rurales, preservar el patrimonio cultural y fomentar que los viajeros descubran regiones menos conocidas del país.

Lanzado en 2020, el Fondo de la Comunidad es una iniciativa dotada con 100 millones de dólares destinada a apoyar directamente a las comunidades locales y a las personas que viven en ellas. Cada año, Airbnb colabora con organizaciones de todo el mundo que trabajan para fortalecer y dinamizar sus territorios, incluidas aquellas seleccionadas en colaboración con anfitriones locales.

El «Compromiso rural» de Airbnb, anunciado recientemente, es un plan de tres años diseñado para promover un modelo turístico más equilibrado, disperso y sostenible. Dentro de este compromiso se integra el Fondo de la Comunidad, que desempeña un papel fundamental al canalizar recursos hacia iniciativas que generan beneficios económicos directos para las comunidades locales, reducen la estacionalidad y apoyan el desarrollo rural a largo plazo en España.

Las organizaciones beneficiarias han detallado cómo esta aportación reforzará su trabajo:

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) trabaja para empoderar a las mujeres rurales facilitando su acceso a formación y empleo, promoviendo la igualdad y reforzando su presencia en espacios de liderazgo, al tiempo que defiende servicios esenciales para estas comunidades.

«Esta donación de Airbnb nos permitirá impulsar iniciativas estratégicas de turismo rural que promuevan el desarrollo económico y social de nuestros territorios. Uno de nuestros focos será fortalecer las economías locales fomentando el consumo de productos artesanales y de proximidad, creando sinergias sólidas en nuestras comunidades rurales», señala Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER.

La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) impulsa un enfoque integral y sostenible del desarrollo rural, trabajando para mejorar la calidad de vida y poner en valor la importancia estratégica de los territorios rurales.

«Los territorios rurales representan una gran oportunidad por su riqueza natural, cultural e histórica. Es responsabilidad compartida entre instituciones y sociedad civil destinar los recursos necesarios para que estos espacios puedan hacer frente a los desafíos actuales y aprovechar todo su potencial. Esta colaboración nos permitirá avanzar en iniciativas que aporten una visión más completa de las necesidades y oportunidades del medio rural», explica Rafael Llamas Salas, presidente de REDR.

Impacto en la comunidad

En Airbnb, los anfitriones juegan un papel clave en el fortalecimiento de las comunidades en las que viven, y el Fondo de la Comunidad les permite apoyar a organizaciones locales que están generando un impacto real en su entorno.

Guiados por anfitriones voluntarios que ejercen de líderes de la comunidad, los Clubes de anfitriones son comunidades locales de anfitriones que se unen para conectar entre sí y con Airbnb. Los anfitriones líderes de la comunidad en España han trabajado con los miembros de sus clubes para identificar, nominar y votar a aquellas organizaciones que desempeñan un papel importante en el ámbito local. Más de 50 de los Clubes de anfitriones más comprometidos, en representación de más de 30 países, como España, han seleccionado entidades sin ánimo de lucro para recibir ayudas.

Estas son las cuatro asociaciones españolas elegidas por la comunidad de anfitriones y cómo las ayudas impulsarán su trabajo:

Asociación Deverde El Escorial, dedicada a promover y poner en valor el patrimonio natural, cultural e histórico de la Sierra de Guadarrama y, especialmente, de El Escorial.

«Gracias a esta donación podremos desarrollar un jardín dedicado a especies autóctonas y actividades educativas para conectar a residentes y visitantes con la vida rural. También impulsaremos rutas para promover el patrimonio natural y cultural de la Sierra Oeste de Madrid, resaltando la riqueza de municipios como Fresnedillas de la Oliva, Colmenar del Arroyo o Navalagamella», afirma Roberto de la Cruz de la Villa, presidente de Deverde.

Asociación de Empresas de Ecoturismo del Delta del Ebro (AEEDE) apuesta por un modelo de turismo responsable, comprometido con la preservación del entorno natural y la cultura local.

«Esta financiación reforzará de manera significativa nuestro trabajo y apoyará iniciativas clave como la Festa de l’Ecoturisme o la posibilidad de acoger en un futuro el Congreso Nacional de Ecoturismo organizado por la Asociación de Ecoturismo en España, contribuyendo a posicionar el Delta como un destino referente en turismo sostenible», señala Josep Pasqual Bertomeu Masdeu, presidente de AEEDE.

Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Montoro, centrada en la protección y difusión del patrimonio histórico, cultural, arqueológico y natural de Montoro (Córdoba), desarrollando estrategias que garanticen su transmisión a las generaciones futuras.

«Esta iniciativa contribuirá de forma decisiva a la difusión y puesta en valor del rico patrimonio histórico, cultural, arqueológico y natural de Montoro. Al tratarse de una de las ciudades más antiguas de la provincia, con un importante legado íbero-romano, muchas actividades se orientarán a profundizar en el conocimiento de este periodo histórico», explica Pedro J. Delgado Guerrero, presidente de la asociación.

Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), dedicada a la conservación de la biodiversidad y al estudio de las aves y sus hábitats, implicando y sensibilizando a la sociedad.

Para obtener más información sobre el Fondo de la Comunidad Airbnb y ediciones anteriores, puedes visitar la página web del programa.

Las donaciones del Fondo de la Comunidad de Airbnb 2026 se distribuirán entre diciembre de 2025 y principios de 2026. Airbnb colabora con entidades especializadas en gestión de subvenciones para realizar la debida diligencia y facilitar el pago a muchas de las organizaciones beneficiarias.

Fondo de la Comunidad de Airbnb

Los anfitriones de Airbnb abren sus puertas a viajeros de todo el mundo y les dan la bienvenida a sus comunidades. Airbnb está firmemente comprometida con generar un impacto positivo en sus grupos de interés, y una de las formas de hacerlo es devolviendo a las comunidades aquello que los anfitriones les brindan. A través del Fondo de la Comunidad, Airbnb tiene previsto destinar 100 millones de dólares hasta 2030 a organizaciones que trabajen para fortalecer y apoyar a comunidades en todo el mundo.