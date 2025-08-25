Vueling: Los españoles aseguran sentirse cómodos conversando cuando viaja en avión

lunes 25 de agosto de 2025 , 08:52h

Mirar por la ventana es la actividad preferida para el 50,9 % de los pasajeros, seguida muy de cerca por ver películas o series (48,3 %), escuchar música (46,1 %) y dormir (41,3 %). Además, el 47,2 % de los viajeros españoles disfruta de una conversación breve con su compañero de asiento, mientras que solo un 4,9 % prefiere aislarse y no interactuar con sus vecinos de fila.

Así lo revela una encuesta elaborada por Vueling a 1.000 personas que vuelan habitualmente en España, que pone de manifiesto cómo aprovechan los pasajeros el tiempo durante el vuelo. De hecho, 2 de cada 5 encuestados (41,8 %) se muestran encantados de conocer a gente nueva en pleno vuelo. Aunque la estadística varía según la edad, y, en este caso, son especialmente la mitad de los Boomers (49,2 %), más de 65 años, los que se muestran encantados de hacer nuevos amigos.

¡Y ojo! Que hay tiempo para todo, un 1,3 % del total de los pasajeros encuestados asegura haber encontrado el amor a bordo.

Hablando de amor, más de la mitad (56 %) de los españoles considera a su pareja la mejor compañía en el avión. Los hombres se decantan más a viajar en pareja, un 61,3 % frente al 50,7 % de las mujeres. Aunque la tendencia mejora cuando hablamos de la generación Z -menores de 27 años-, entre quienes hasta un 61,3% del total escogen a su pareja como compañía favorita durante el vuelo.

Pero del estudio también se desprende que, para los viajeros, tan solo volar es ya una experiencia en sí misma: hasta el 71,6% de ellos admite motivarse y sentirse muy positivo pensando en el solo hecho de volar.