Exposición MADRID ICONO POP, 1964-1979

HASTA EL 21 de septiembre en El Águila

«MADRID ICONO POP 1964-1979» es un diálogo entre fotografía y moda a través de la cámara de Gianni Ferrari, destacado fotoperiodista que ha retratado a muchas de las figuras más relevantes del siglo XX.

La exposición aúna música, cine, fotografía y moda para trasladarnos al Madrid de los años sesenta y setenta, recuperando el espíritu pop de una época que ha sido, y continúa siendo, fuente de inspiración constante.

De la mano de una nueva estética, próxima a un mayor naturalismo y al «instante robado» entre lo confidencial, el imprevisto y el nuevo posado, la cámara de Gianni Ferrari (Milán, 1934), nos revela unas imágenes con un ritmo vibrante y muy pop que se convierten en iconos de moda: Audrey Hepburn de compras por Madrid; Lola Flores regañando a su hija Lolita en su casa de la calle María de Molina, y otros muchos personajes como Claudia Cardinale, Concha Velasco, Anita Ekberg, la familia Dominguín, Antonio el Bailarín, la duquesa de Alba o los propios reyes de España.

Junto a estas imágenes que forman un valioso archivo fotográfico de la historia madrileña, dialogan en la muestra una veintena de prendas textiles y accesorios, con algunas piezas de Balenciaga, Givenchy, Pucci, Pedro Rodríguez o Marbel, artículos de revistas como Telva, ¡Hola! o Vogue, documentos, figurines y piezas audiovisuales.

Dónde: Sala Cristóbal Portillo. CENTRO CULTURAL El Águila.