CamperDays pone en marcha sus Black Weeks con descuentos en reservas de autocaravanas

martes 25 de noviembre de 2025 , 09:00h

CamperDays, plataforma europea especializada en el alquiler de autocaravanas y furgonetas camper, ha iniciado su campaña Black Weeks con una rebaja de 200 euros en reservas realizadas a través de su web hasta el próximo 2 de diciembre. El descuento —válido para reservas superiores a 1.750 euros mediante el código BLACKCAMPER— busca incentivar la planificación anticipada de viajes en un momento de creciente interés por el turismo itinerante.

La iniciativa se presenta como una oportunidad para quienes preparan escapadas invernales, vacaciones para 2025 o breves viajes antes de finalizar el año. Desde rutas por distintos puntos de España hasta itinerarios por otros destinos europeos o internacionales, la plataforma ofrece diversas opciones adaptadas a distintos perfiles de viajero.

CamperDays mantiene su política de cancelación flexible y asistencia especializada, además de un sistema de reserva diseñado para facilitar el proceso tanto a usuarios habituales como a quienes se acercan por primera vez al mundo camper.