Wardrobe Icons 2025, la nueva colección de Jimmy Choo

Jimmy Choo presenta Wardrobe Icons 2025, una colección cápsula cuidadosamente seleccionada que reúne los estilos más representativos de la marca, diseñada para elevar lo cotidiano con sofisticación y modernidad. Esta propuesta celebra las siluetas icónicas que definen el ADN de la marca, trascendiendo la estacionalidad y adaptándose con naturalidad del día a la noche.

Wardrobe Icons 2025 incluye una selección versátil que abarca desde los 'Pumps', convertidos ya en un ícono de Jimmy Choo, hasta sandalias llamativas, zapatillas de diseño escultural, plataformas, botas estructuradas y bolsos chic que transitan con facilidad del día a la noche.



Cada temporada, las piezas se renuevan con nuevas interpretaciones y una amplia variedad de diseños, manteniéndose fieles a su atractivo atemporal y su funcionalidad. Estos clásicos no solo se adaptan a diferentes estilos de vida, sino que también han llegado a simbolizar la elegancia versátil que caracteriza a Jimmy Choo.

Más que una colección, Wardrobe Icons 2025 representa una narrativa continua: un mensaje siempre activo que evoluciona a lo largo del año a través de campañas, comunicaciones estratégicas y obsequios especiales en momentos clave, como el regreso a la oficina o los cambios de temporada.

Desde los clásicos zapatos de tacón hasta plataformas, tacones altos y bajos, botas y bolsos, Wardrobe Icons 2025 encapsula la versatilidad, sofisticación y funcionalidad que caracterizan a Jimmy Choo, ofreciendo piezas esenciales que acompañan con estilo cada instante del día.