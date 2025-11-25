Tocar para ver: el recorrido accesible con relieves de exploración táctil en el Thyssen

martes 25 de noviembre de 2025 , 08:15h

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Tocar para ver, un recorrido accesible con relieves de exploración táctil desarrollado desde 2023 por el Área de Educación.

Esta iniciativa pone al alcance de personas con discapacidad visual -y de cualquier visitante- cinco obras de la colección, permitiendo comprenderlas de una manera diferente: a través del tacto.

La propuesta se engloba en el programa de carácter colaborativo Museo Fácil, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Iberdrola España y que, cada año, promueve el desarrollo de diversos recursos de accesibilidad cognitiva y sensorial.

Basado en la construcción participativa y el diseño universal, pretende fomentar la equidad en el acceso a las obras y contenidos del museo, buscando y creando espacios, actividades y contenidos accesibles para todos.

Ubicadas junto a las obras originales, las reproducciones a menor escala han sido elaboradas a partir de tecnologías y técnicas avanzadas de modelado y relieve que facilitan la comprensión de las formas y composiciones de cada cuadro. Cada soporte incluye textos en braille y códigos QR Navilens, que favorecen el acceso a contenidos de audio desde los dispositivos móviles de los visitantes.

Asimismo, se han elaborado y validado los textos de las guías de exploración táctil, posteriormente adaptados a lenguaje accesible y disponibles en formato de lectura fácil a través de la web del museo.