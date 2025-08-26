Experiencia inmersiva en el distrito de Lienchiang (Taiwán)

martes 26 de agosto de 2025 , 09:23h

Una instalación con maquinaria en tonos óxido brilla bajo luces carmesí, lista para deslumbrar al público en el distrito de Lienchiang.

La pieza es una de las muchas que formarán parte de la próxima Bienal de Matsu, que se celebrará del 5 de septiembre al 16 de noviembre en dicho distrito periférico.

Bajo el tema central “Tu Mar, Mi Tierra” (“Your Sea, My Land”), la bienal no solo busca resaltar el patrimonio cultural de Matsu y su vida contemporánea a través de diversas formas artísticas, sino también fomentar la reflexión sobre temas relacionados con el medio ambiente y la identidad.

Bienal de Matsu 2025

Del 5 de septiembre al 16 de noviembre de 2025, la Bienal de Matsu transforma este archipiélago remoto en un espacio activo de arte contemporáneo, con la temática “Your Sea, My Land” (“Tu mar, mi tierra”) como eje central.

¿Qué la hace especial?

Arte en contexto real: obras site-specific o participativas que dialogan con el entorno —sus paisajes, cultura marítima, rituales y patrimonio militar de la Guerra Fría— prestan una mirada fresca y profunda sobre este territorio.

Visibilidad internacional: la edición inaugural (2022) generó gran impacto, atrayendo más de 30 000 visitantes y transformando antiguos enclaves militares en espacios culturales abiertos y sostenibles