La chaqueta de cuero, icono atemporal que domina el otoño 2025

La chaqueta de cuero vuelve con fuerza este otoño 2025 y se reafirma como la prenda masculina imprescindible de la temporada. Su magnetismo radica en la mezcla perfecta entre actitud rebelde, estilo clásico y funcionalidad, cualidades que la convierten en un icono que trasciende generaciones.

Hoy, esta pieza no se limita a los códigos tradicionales, sino que evoluciona hacia una prenda versátil capaz de integrarse en múltiples escenarios: desde los looks urbanos más desenfadados hasta combinaciones más sofisticadas que apuestan por la elegancia contemporánea.

Entre las propuestas más destacadas, la firma Aeronautica Militare presenta diseños que rinden homenaje a la tradición artesanal y a la excelencia en los materiales, fusionados con un sello inconfundible de inspiración militar. Cuellos de borrego, acabados técnicos y cortes precisos refuerzan la identidad de una colección que equilibra modernidad y autenticidad.

Este otoño, la chaqueta de cuero no solo viste, también define una actitud: la de quienes buscan estilo, carácter y versatilidad en una sola prenda.