Madrid, elegido Mejor Destino de Europa 2026

martes 24 de febrero de 2026 , 10:00h

Madrid ha sido elegido Mejor Destino de Europa 2026, uno de los reconocimientos turísticos más prestigiosos del continente.

La capital ha obtenido la primera posición con 127.438 votos de viajeros internacionales, en un certamen que ha registrado más de 1,3 millones de votos procedentes de todo el mundo.

Madrid se ha impuesto a destinos como Nicosia (Chipre), la región de Štajerska (Eslovenia), Verona (Italia) y París (Francia), que han completado las cinco primeras posiciones.

La organización European Best Destinations ha destacado de Madrid su capacidad para combinar un patrimonio cultural de primer nivel con el dinamismo de sus barrios, sus espacios verdes, su arquitectura innovadora y una escena gastronómica en constante evolución, junto a un estilo de vida que conecta con las aspiraciones de los viajeros actuales. La entidad subraya que Madrid representa “un nuevo modelo urbano: vibrante y humano, cosmopolita y cálido” y que su elección refleja una tendencia clara entre los viajeros europeos e internacionales hacia destinos que ofrecen cultura, autenticidad y calidad de vida.

European Best Destinations, con sede en Bruselas, promueve el turismo en Europa en colaboración con más de 300 oficinas de turismo y con la red EDEN de destinos sostenibles de la Comisión Europea. Para seleccionar a los destinos candidatos, se ha realizado un proceso que ha combinado el análisis de datos de Eurostat con tendencias de búsqueda, crecimiento en redes sociales y visibilidad mediática internacional de los destinos, seguido de una votación abierta entre viajeros registrados de todo el mundo, en la que los participantes no pueden votar por territorios de su propio país.

Con este nuevo galardón, Madrid consolida su posición entre los destinos urbanos más relevantes del mundo. En los dos últimos años, la capital ha revalidado el segundo puesto como destino urbano más atractivo del planeta según Euromonitor, se encuentra entre las cinco mejores ciudades del mundo según Resonance, ha sido nombrada la ciudad más deseada de Europa según la revista británica Wanderlust y ha sido premiada como mejor destino de congresos y reuniones del mundo por World Travel Awards. Estos reconocimientos reflejan el liderazgo turístico de Madrid como una capital que crece en reputación, atractivo y capacidad para generar experiencias de alto valor para los viajeros de todo el mundo.