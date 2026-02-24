Reconocimiento a la promoción turística de Taiwán

martes 24 de febrero de 2026 , 09:45h

Vivian Lin, directora de la División de Turismo de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Los Ángeles, sostiene los premios de oro y plata Adrian otorgados a proyectos de la Administración de Turismo de Taiwán el 18 de febrero en Nueva York.

Los Premios Adrian son otorgados anualmente por la Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI), una de las principales organizaciones mundiales del sector turístico y hotelero especializada en marketing y ventas. Estos galardones, considerados entre los más prestigiosos del marketing turístico a nivel internacional, reconocen campañas y proyectos que destacan por su creatividad, innovación, impacto y eficacia en la promoción de destinos.

En esta edición, Taiwán fue distinguido con los premios Oro y Plata por iniciativas desarrolladas por la Administración de Turismo de Taiwán, que lograron posicionar el destino en mercados clave a través de estrategias integradas de comunicación, promoción cultural y acciones experienciales dirigidas al público internacional. Los proyectos premiados pusieron en valor la diversidad paisajística del país, su riqueza cultural, su reconocida gastronomía y su apuesta por el turismo sostenible.

El jurado valoró especialmente la capacidad de Taiwán para conectar con el viajero contemporáneo mediante campañas que combinan narrativas auténticas, presencia digital innovadora y colaboraciones estratégicas en mercados como el estadounidense. Estos reconocimientos consolidan la proyección internacional del destino y refuerzan su posicionamiento como una propuesta turística dinámica, segura y culturalmente vibrante en el panorama global.