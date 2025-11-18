Deichmann incorpora el animal print a su colección: lo salvaje es tendencia

DEICHMANN Calzados, filial del grupo alemán DEICHMANN SE primer minorista de calzado de Europa, celebra la fuerza y el carácter salvaje del estilo con su selección animal print de la colección otoño–invierno 25/26, una tendencia que regresa con más poder que nunca para conquistar el invierno.

El estampado felino, eterno icono de la moda, se reinventa esta temporada en una amplia gama de modelos que combinan actitud y un toque de rebeldía sofisticada. Desde sneakers de aire urbano hasta botines de tacón, chunky boots y mocasines clásicos, DEICHMANN ofrece una propuesta versátil para quienes buscan pisar fuerte sin renunciar al estilo.

Los tonos tierra, marrones y beige se mezclan con el inconfundible dibujo de leopardo para dar vida a diseños que funcionan tanto con un look casual como con uno más formal. La clave está en el equilibrio: materiales suaves, acabados aterciopelados y texturas que elevan el animal print a un nuevo nivel de refinamiento. Por su parte, el cow print, inspirado en la estética del western chic, llega en forma de sneakers contemporáneas que combinan el blanco y el negro en una mezcla tan atrevida como irresistible.

Entre los imprescindibles destacan las botas de cordones con suela chunky, perfectas para un street look con carácter; los botines de tacón fino, que aportan un toque atrevido y sofisticado; o los mocasines y bailarinas, reinterpretados con estampado salvaje para un look preppy chic con garra.