Escandinavia Tours, la nueva marca del Grupo Island Tours para destinos al norte de Europa

Grupo Island Tours, touroperador que cuenta con casi 25 años de experiencia en la organización de viajes, ha lanzado al mercado la nueva marca Escandinavia Tours, especializada en destinos del norte de Europa.

Esta nueva línea de negocio forma parte de los planes de crecimiento de la compañía y surge como respuesta a la alta demanda de viajes a estos destinos por parte de sus clientes, especialmente Noruega e Islas Feroe.

Escandinavia Tours acercará a los viajeros españoles grandes paisajes de la naturaleza nórdica, como fiordos infinitos, montañas abruptas, pueblos pesqueros y carreteras panorámicas, que invitan a descubrirlos sin prisas. Para ello, diseñan a medida circuitos fly & drive, programas con tramos en barco por los fiordos y estancias en pequeños hoteles con encanto, cabañas junto al fiordo y alojamientos boutique en parajes increíbles.

Según David Fernández, CEO de Grupo Island Tours, “con el lanzamiento de esta nueva marca, nuestro objetivo es reforzar nuestro posicionamiento en España como especialistas en viajes de naturaleza y experiencias diferenciales”.

Programación de Escandinavia Tours

En su programación, cuenta con rutas en coche por Noruega de ocho, 10 y 15 días –como “Joyas de Lofoten”, “Noruega al completo”, “Oslo y el paraíso de los fiordos”, “La magia de los fiordos” y “Joyas del sur de Noruega”– y con el circuito “Esplendor nórdico”, de ocho días, que propone descubrir el país al ritmo de cada uno.

También ofrece la oportunidad de recorrer en coche en un único programa varias capitales del norte de Europa. “Capitales y fiordos” plantea un itinerario de 14 días por Copenhague, Bergen, el Fiordo de los Sueños, Oslo y Helsinki.

En lo que respecta a Islas Feroe, para explorar la naturaleza en su estado más puro dispone de dos programas de ocho días para el verano: “Feroe Esencial” y “Feroe a su aire”, para recorrer el archipiélago más salvaje en coche.