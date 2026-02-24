Wizz Air suspende temporalmente sus plataformas de reservas para mejorar el servicio

martes 24 de febrero de 2026 , 10:15h

Wizz Air suspenderá temporalmente el acceso a sus plataformas de reservas y servicios digitales de atención al cliente mientras la aerolínea lleva a cabo una actualización programada de sus sistemas, diseñada para mejorar la fiabilidad, la estabilidad y la experiencia general del cliente.

La interrupción planificada tendrá lugar durante el siguiente período:

25 de febrero, 23:00 CET – 26 de febrero, 08:00 CET

Durante este período, los clientes no podrán acceder a varios servicios digitales, entre ellos:

• Reservar nuevos vuelos

• Modificar reservas existentes

• Realizar el check-in online

• Utilizar las funciones de reserva en la aplicación móvil de Wizz Air

• Canjear vouchers y acceder a servicios relacionados con la cuenta

Todas las operaciones de vuelo continuarán según lo programado, y los pasajeros que ya hayan realizado el check-in o descargado sus tarjetas de embarque no se verán afectados.

“Estamos comprometidos con ofrecer una experiencia fluida y fiable a nuestros clientes. Esta actualización planificada seguirá desarrollando nuestros sistemas y respaldará futuras mejoras en nuestras plataformas digitales. Agradecemos la comprensión de nuestros clientes mientras completamos este trabajo esencial para ofrecer una experiencia aún mejor”, declaró Vera Jardan, Corporate Communications Manager de Wizz Air.

Wizz Air recomienda a los pasajeros que viajen durante el período de la interrupción que completen el check-in online y descarguen sus tarjetas de embarque antes de que comience la actualización del sistema. No obstante, si fuera necesario, durante la interrupción el check-in en el aeropuerto estará disponible sin coste adicional.

La aerolínea prevé que todos los servicios se restablezcan completamente inmediatamente después de que finalice el período de mantenimiento.

Para ayudar a pasar el tiempo durante la interrupción, el equipo de Wizz Air ha preparado una lista de reproducción especial para que todos puedan escucharla. Se trata de una selección de canciones pensada para hacer la espera más amena y ofrecer algo para diferentes gustos. La misma se puede encontrar en Spotify, en este enlace.