Piaf! The Show llega a España para celebrar el 110 aniversario de Édith Piaf

miércoles 11 de marzo de 2026 , 08:30h

La voz eterna de Piaf vuelve a escena

Hay voces que no pertenecen del todo al pasado. Setenta años después de haber conquistado el mundo, la intensidad de Édith Piaf sigue resonando con la misma fragilidad y verdad que la convirtió en leyenda. Ese espíritu regresa ahora a los escenarios españoles con Piaf! The Show, el espectáculo internacional que celebra el 110 aniversario del nacimiento de la gran dama de la chanson.

Del 18 al 23 de marzo de 2026, el montaje recorrerá A Coruña, Vigo, Gijón, San Sebastián, Zaragoza y Madrid, en una breve gira que invita al público a reencontrarse con las canciones que marcaron una época.

Dirigido por Gil Marsalla e interpretado por la cantante francesa Nathalie Lermitte, el espectáculo reconstruye la trayectoria artística de Piaf a través de algunos de sus temas más inolvidables: La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l'amour o La Foule. Sobre el escenario, una pequeña formación —piano, acordeón, batería y contrabajo— recrea el ambiente de los conciertos que hicieron de la artista parisina un mito.

Con más de 1.000 representaciones en más de 50 países y más de un millón de espectadores, Piaf! The Show se ha convertido en el mayor éxito escénico dedicado a la cantante. La propuesta combina música en directo y una escenografía evocadora que transporta al espectador al París de mediados del siglo XX, desde las calles bohemias de Montmartre hasta los grandes escenarios como el legendario Olympia de París.

Más que un simple concierto homenaje, el espectáculo funciona como un viaje emocional al universo de Piaf: una vida breve e intensa marcada por el amor, la pérdida y una voz capaz de convertir cada canción en una confesión. Porque, como sus propios versos recuerdan, hay artistas que nunca dejan de cantar en la memoria colectiva.

La gira comenzará el 18 de marzo en el Teatro Colón de A Coruña y continuará por el Teatro Afundación de Vigo (19 de marzo), el Teatro Jovellanos de Gijón (20 de marzo), el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián (21 de marzo), el Teatro Principal de Zaragoza (22 de marzo) y culminará en el Teatro La Latina de Madrid (23 de marzo).

Sobre Édith Piaf

Nacida en 1915 en París, Édith Piaf dejó una huella imborrable en la historia de la música. Con una voz única, capaz de transformar el dolor en belleza, se convirtió en el alma de la chanson francesa y en una artista universal. Sus canciones —La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l'amour o La Foule— siguen tocando hoy el corazón de quienes las escuchan.

A lo largo de su vida, Piaf no solo conquistó al público con su talento irrepetible, sino que también impulsó las carreras de artistas que más tarde se convertirían en grandes figuras, como Yves Montand, Charles Aznavour o Les Compagnons de la Chanson, a quienes apoyó y acompañó en sus primeros pasos.

Pero tras el mito y el aplauso también hubo una vida marcada por la fragilidad, las pérdidas y la lucha constante. Una existencia intensa que terminó demasiado pronto, cuando Piaf falleció a los 47 años, dejando tras de sí una voz que el tiempo nunca ha logrado silenciar.

Sobre Nathalie Lermitte

Para Nathalie Lermitte, la música es una pasión que la acompaña desde la infancia. Con apenas seis años se unió al grupo de rock de su padre, dando así sus primeros pasos sobre un escenario. A los 18 lanzó su primer disco, que superó las 400.000 copias vendidas y marcó el inicio de una carrera artística dedicada a la emoción y a la interpretación.

Hoy, sobre el escenario de Piaf! The Show, Nathalie no solo canta las canciones de Édith Piaf: las revive, las siente y las comparte con el público, devolviendo a cada verso la intensidad y la verdad que hicieron eterna a la gran dama de la chanson.