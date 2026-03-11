El Cervantes y la UJAT (México) colaborarán en la certificación del español como lengua extranjera

miércoles 11 de marzo de 2026 , 08:15h

El Instituto Cervantes y la UJAT (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México) firmarán el próximo jueves 12 de marzo a las 11 h local (18 h española) un convenio por el que ambas instituciones colaborarán en actividades conjuntas y de certificación del dominio del español como lengua extranjera.

El acto, que se enmarca dentro de un viaje institucional del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, a México, tendrá lugar en la sede universitaria tabasqueña y estarán presentes el propio García Montero y un representante de la institución universitaria.

El convenio establece las líneas de colaboración entre el Cervantes y la UJAT para la realización de actividades culturales conjuntas y para potenciar la certificación del dominio del español como lengua extranjera.

Con este acuerdo, abren la posibilidad de la organización conjunta de actividades de promoción y difusión cultural relacionadas con los fines de ambas instituciones como, entre otras, ciclos de conferencias, exposiciones o talleres.

Asimismo, ambas partes colaborarán en el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de los profesores de la universidad mexicana a la formación docente del Instituto en el ámbito de la enseñanza del español o a facilitar el acceso de los alumnos a la certificación del nivel de dominio lingüístico del español mediante los exámenes para la obtención del DELE y el SIELE.



Premio de la Feria del Libro

A lo largo de estos días, habrá una participación del Instituto Cervantes en la Feria Internacional del Libro UJAT (que tiene lugar del 9 al 14 de marzo), que recibirá el mismo miércoles el reconocimiento a su labor con el Premio Francisco J. Santamaría, recogido por el director de la institución española.

García Montero también recogerá la Presea Frida Kahlo de las Artes a la excelencia Literaria Iberoamericana, ya en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, en un acto el viernes 15 de marzo a las 18 h local (1 h española) en el que también participarán el poeta mexicano Mario Bojórquez, y el director de la feria, Gerardo Valenzuela.