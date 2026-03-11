Las Palmas de Gran Canaria, ciudad atlántica abierta al mundo

miércoles 11 de marzo de 2026 , 08:45h

Hay ciudades que se visitan y otras que se viven. Las Palmas de Gran Canaria pertenece a esta segunda categoría. Una ciudad que mira al Atlántico y se sitúa a medio camino entre Europa, África y América, donde el mar, los barrios históricos y la vida cotidiana conviven sin separarse.

La historia de la ciudad explica en buena medida su carácter abierto. Las Palmas de Gran Canaria nació como puerto atlántico y creció como punto de conexión entre continentes. Fue escala de Cristóbal Colón en sus viajes a América y, durante siglos, codiciada por piratas y potencias europeas. De ese pasado quedan fortalezas, murallas y, sobre todo, el barrio de Vegueta, cuyo trazado colonial conserva patios, balcones de madera y calles empedradas donde aún se percibe la memoria del comercio oceánico.

Esa vocación de ciudad abierta también se refleja en su mezcla cultural. Durante siglos, navegantes, comerciantes y viajeros de distintos lugares han pasado por Las Palmas de Gran Canaria y han dejado su huella. No es casual que la ciudad abriera a finales del siglo XIX la primera oficina de turismo de España: ya recibía visitantes europeos que llegaban atraídos por el clima y el mar mucho antes de que viajar fuera algo habitual. Esa relación temprana con el exterior y el amor por la naturaleza en un ambiente urbano sigue presente hoy, visible en espacios como el Jardín Botánico Viera y Clavijo, uno de los mayores de Europa dedicados a la flora macaronésica y situado a pocos minutos del casco histórico.

El mar, de hecho, forma parte inseparable de la vida cotidiana en la ciudad. La playa de Las Canteras, una franja de arena protegida por una barrera natural de roca volcánica, funciona como espacio de encuentro, paseo y convivencia entre generaciones. A lo largo del día, el paseo marítimo se llena de vecinos que caminan, conversaciones que se alargan sin prisa y músicos que encuentran su escenario espontáneo delante del mar. No es extraño empezar la jornada —prácticamente en cualquier mes del año— con un baño o terminarla caminando junto al agua. En Las Palmas de Gran Canaria, la playa no es un lugar al que se va, sino un espacio integrado en la rutina.

Ese contacto constante con el mar también se percibe en la forma de ser de la gente. El visitante lo nota enseguida: en cómo alguien se detiene a explicar una dirección sin prisa, en la charla que surge mientras se espera turno o en ese “chacho”, una expresión muy grancanaria para dirigirse a alguien con cercanía o sorpresa, que aparece en la conversación con total naturalidad. Hay cercanía, sí, pero sobre todo una forma tranquila de relacionarse, de compartir el espacio y de tratar al otro sin distancia. En un paseo por Las Canteras —o en cualquier otro punto de la ciudad— tampoco es extraño escuchar expresiones como “mi niño” o “mi niña”, utilizadas con naturalidad para dirigirse a alguien con cercanía.

En Las Palmas de Gran Canaria, esa manera de vivir se refleja también en el uso del espacio público. El clima suave durante todo el año invita a caminar sin prisa y convierte el paseo en una costumbre cotidiana. La ciudad es especialmente amable con el peatón y el ciclista, con largos paseos marítimos, carriles bici y barrios que se recorren a pie con facilidad.

Se conversa en terrazas abiertas durante todo el año, se improvisan encuentros al caer la tarde y el paseo se entiende casi como un ritual. Vecinos que caminan junto al mar, bicicletas que cruzan la ciudad sin prisa y una forma de vivir el espacio público que forma parte de la identidad urbana.

Y es que el estilo de vida al aire libre tiene mucho que ver con el clima de la ciudad. Con temperaturas suaves durante todo el año y una media anual cercana a los 22 grados, Las Palmas de Gran Canaria permite hacer vida en la calle y junto al mar en cualquier estación. No es casual que distintos estudios la sitúen entre los climas más agradables del mundo. En el destino grancanario, la llamada “eterna primavera” no es solo una expresión, sino una sensación real que se percibe al recorrer la ciudad.