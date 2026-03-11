Grandvalira lanza el High Camp, experiencia avanzada de esquí de montaña con Marc Toralles

Grandvalira ha acogido una nueva edición del High Camp by Haglöfs, una propuesta que combina formación técnica, seguridad en terreno de alta montaña y experiencia vivencial en un entorno de alto valor natural como el Valle de Incles durante un fin de semana completo, que ha incluido pasar la noche en el Refugio de Juclar. La actividad, organizada por la marca Haglöfs y el Adventure Center de Grandvalira, ha contado un año más con la participación del reconocido alpinista Marc Toralles, que ha acompañado a los participantes durante todo el fin de semana, compartiendo con ellos conocimientos, experiencias y reflexiones sobre la gestión del riesgo y la práctica responsable del alpinismo.

El director de Servicios en Montaña de Grandvalira Soldeu - El Tarter y Pal Arinsal, Toni Rodríguez, ha destacado que el High Camp “permite mostrar el trabajo de los guías especializados del Adventure Center y ofrecer una vivencia que va mucho más allá de una salida convencional de un día”. Según ha explicado, “la convivencia en el refugio, el trabajo en equipo y el hecho de compartir dos días enteros con profesionales de la montaña y con una figura como Marc Toralles convierten esta actividad en una oportunidad única para los participantes”.

Una experiencia formativa que va más allá del esquí

Los ocho esquiadores seleccionados a través de un concurso en Instagram han podido profundizar en aspectos clave de la progresión en alta montaña como la planificación de itinerarios, lectura del terreno, nivología, técnicas de descenso en nieve no tratada y uso de crampones y piolet. El programa se ha desarrollado en grupo reducido para garantizar un aprendizaje personalizado y una experiencia de proximidad tanto con los guías como con Toralles. “Son practicantes de esquí de montaña consolidados con un nivel medio-alto y viven la experiencia de una forma muy activa y muy viva, porque en el High Camp ellos mismos son parte de la vivencia”, ha explicado Rodríguez.

Marc Toralles es uno de los referentes del alpinismo español, galardonado con el Premio Alpinismo Extraeuropeo FEDME 2019 por la ruta Slovack direct al Denali, y doble nominado al Piolet de Oro 2023 por su apertura en el pico virgen Guillem Aparicio en el Himalaya (India) y la apertura de la cara este del Siula Grande (Huayhuash, Perú). Durante el fin de semana ha proyectado su film “La esencia del compromiso”, que muestra la escalada llevada a cabo el verano pasado para la apertura de una nueva vía en la montaña Yerupajá de Perú. “Son personas muy predispuestas, con ganas de disfrutar de una vivencia completa”, ha explicado el alpinista, que ha destacado que “hacerlo en el Refugio de Juclar es muy bonito porque todo el mundo es muy amable y se dan momentos muy divertidos y distendidos, es una experiencia realmente muy enriquecedora para todos”. Finalmente, ha destacado que “lo que más me gusta del High Camp es poder transmitir conocimientos que ayuden a la gente a moverse con seguridad por sí misma, darles herramientas para poder evaluar si se están metiendo en terrenos peligrosos o no, y los participantes tienen muchas ganas de aprender”.

El Adventure Center de Grandvalira, referente en actividades de montaña

Los deportes de nieve alternativos al esquí alpino como el esquí de montaña y las raquetas de nieve han disfrutado de un considerable aumento de adeptos, un auge que Rodríguez entiende perfectamente: “Desde la postpandemia, el entorno social de Europa se ha centrado en hábitos mucho más outdoors y un gran público que antes hacía esquí de pista quiere ir más allá y procura tanto esquiar como tener un punto más de fitness, y sumarle la parte de descubrimiento de naturaleza y del medio natural comporta que esta modalidad sea el cóctel perfecto”. En este sentido, el Adventure Center quiere dar respuesta con guías expertos que ofrecen salidas a esquiadores avanzados para descubrir la espectacular belleza de los valles que forman parte del entorno de Grandvalira como el valle de Incles, el valle de Ransol o el valle del Riu, y cimas como el pico del Estanyó, la Serrera o el Pic de la Coma de Varilles, así como salidas dentro de los circuitos habilitados para introducirse en este deporte y cursos de formación. Rodríguez ha subrayado la importancia de la formación en este contexto creciente de popularidad: “La nieve está viva, y se mueve. Y el entorno de montaña implica tener una serie de conocimientos técnicos no solo de esquí sino también de montaña y de toda la parte de seguridad a nivel de nivología y de prevención en riesgo de aludes, de socorro y rescate en caso de alud, así como todos los procedimientos y protocolos que se deben aplicar para poder disfrutar de una jornada con seguridad en la montaña”.

Cabe destacar que Grandvalira Resorts ha hecho en los últimos años una gran inversión para dar respuesta a este nuevo grupo de aficionados a la nieve dentro de los dominios esquiables y cuenta actualmente con 81 kilómetros de circuitos para raquetas de montaña y 80 km de rutas para esquí de montaña dentro de su dominio que están habilitadas y señalizadas, y a los cuales se puede acceder con el forfait Mountain Pass para disfrutarlos de forma segura y con servicio de rescate.