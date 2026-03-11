Explora Journeys celebra logros marítimos y acelera la expansión de su flota

Explora Journeys, la marca de lujo del grupo MSC, celebró hoy un hito importante en su misión de redefinir la hospitalidad en alta mar. La marca continúa consolidando su posición en el segmento de los viajes de ultra lujo.

La triple ceremonia tuvo lugar en el astillero de Sestri Ponente de Fincantieri en Génova (Italia). Pierfrancesco Vago, CEO de la división de cruceros del Grupo MSC, estuvo acompañado por Anna Nash, Pierroberto Folgiero, Luigi Matarazzo y autoridades locales para celebrar tres etapas clave en la construcción de la flota de nueva generación de Explora Journeys: la ceremonia de flotación de EXPLORA IV, la ceremonia de la moneda de EXPLORA V y el corte de acero de EXPLORA VI.

Esto marca la tercera ceremonia triple de Explora Journeys en tan solo 18 meses, reflejando el ritmo al que se está consolidando la flota de seis barcos de la marca. Con dos barcos ya navegando con éxito a plena capacidad y EXPLORA III en camino para su entrega y lanzamiento en julio de 2026.

El evento de hoy refuerza el impulso constante de Explora Journeys y su compromiso de tener seis barcos ultra elegantes para 2028. Por primera vez, toda la flota de Explora Journeys se encuentra ahora en distintas etapas de desarrollo, lo que refleja la capacidad de la marca para materializar con rapidez una visión ambiciosa. Cada barco es un emblema de la construcción naval italiana, incorporando innovaciones de diseño y mejoras tecnológicas que amplían los límites de la excelencia en el mar, al tiempo que generan importantes beneficios económicos y de empleo para el país.

“Por primera vez, los seis barcos de nuestra flota están ya en servicio o en construcción —un momento decisivo mientras damos vida al ‘Ocean State of Mind’ a una escala aún mayor” -- declaró Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Estos barcos materializan la visión de la familia Aponte-Vago de ofrecer una experiencia en la que el propio océano se convierte en el destino, invitando al bienestar, al descubrimiento y a una conexión más profunda con el mar. A medida que nuestra flota crece, estamos presentando a huéspedes más exigentes una nueva expresión del lujo en los viajes oceánicos, una propuesta única en su categoría que desafía la idea de que el lujo siempre debe estar anclado a tierra, encontrando su verdadero hogar en el horizonte.”

Esta visión se refleja además en la nueva campaña global de Explora Journeys, Explore el Ocean State of Mind, presentada el mes pasado en Nueva York. Desarrollada por McCann Paris y dirigida por el galardonado Jonas Lindstroem, la campaña desafía las convenciones tradicionales de los cruceros e invita a una nueva generación de viajeros con alto poder adquisitivo a redefinir el concepto de lujo en los viajes. Cada barco se presenta como un hotel flotante de cinco estrellas, donde el propio océano se convierte en el destino, reforzando así la posición de Explora Journeys en una categoría única y trascendiendo los límites entre los cruceros convencionales y el lujo en tierra firme.

Si bien la ceremonia honró las tradiciones marítimas que definen el proceso de construcción naval, también celebró el futuro de la flota de próxima generación de Explora Journeys y la visión de la marca para los viajes oceánicos de ultra lujo. Se nombraron dos madrinas para la ceremonia de la moneda de EXPLORA V: la Capitana Serena Melani, en representación de Explora Journeys, y Alice Gallo de Fincantieri. La Capitana Serena Melani fue la primera comandante de EXPLORA I y EXPLORA II, contribuyendo de manera significativa al éxito de la marca, y también será la comandante de EXPLORA III. Además, Cristina Bacigalupo, del taller de equipamiento del astillero de Fincantieri en Sestri Ponente, ejerció como madrina del lanzamiento técnico del EXPLORA IV, representando la maestría experta detrás de la construcción del barco.

Un legado en movimiento

La inversión de 3.500 millones de euros en la flota de seis barcos de Explora Journeys representa un pilar fundamental del compromiso más amplio del Grupo MSC con el sector marítimo. Sumada a los cuatro barcos de MSC Cruceros construidos previamente por Fincantieri, la inversión total del Grupo en el astillero alcanza aproximadamente los 7.000 millones de euros. Esta colaboración continúa manteniendo un estándar intransigente de arte naval y prestigio técnico, asegurando que Explora Journeys permanezca a la vanguardia de la industria.

Ahora, el impulso se centra en el tan esperado EXPLORA III, cuya entrega está prevista antes de lo programado este julio. Tras su entrega, realizará un preludio mediterráneo antes de su ceremonia de inauguración el 1 de agosto en la nueva terminal del Grupo MSC en Barcelona.

Con EXPLORA IV y V programados para entrar en servicio en 2027 y EXPLORA VI en 2028, cada nuevo barco continuará integrando los más altos estándares de artesanía e innovación.

Explora Journeys lidera la sostenibilidad en alta mar con su flota de próxima generación

Como parte de la división de cruceros del Grupo MSC, Explora Journeys está comprometida con la adopción de medidas significativas y medibles que tengan un impacto positivo a largo plazo. La división de cruceros trabaja para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en sus operaciones marítimas para 2050, mediante la inversión en nuevas tecnologías, la mejora de la eficiencia operativa y el impulso de combustibles renovables.

Los combustibles renovables son una parte clave de esta estrategia de descarbonización. Explora Journeys considera el GNL (gas natural licuado) como un combustible que facilita una transición directa hacia el bio-GNL y el GNL sintético, con potencial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 80 %.

EXPLORA III será el primer barco de la flota con capacidad para funcionar con GNL, reflejando los esfuerzos de la marca por descarbonizar sus operaciones marítimas. EXPLORA IV, V y VI también están siendo diseñados con capacidad para utilizar este combustible.

Todos los barcos de Explora Journeys están equipados con sistemas de conexión eléctrica en puerto lo que les permite apagar sus motores y conectarse a la red eléctrica local mientras están atracados, eliminando así las emisiones directas durante la estancia en puerto.

Además, Explora Journeys tiene en marcha un proyecto para analizar la capacidad de una gran pila de combustible que transforme el GNL en hidrógeno, reduciendo significativamente las emisiones. EXPLORA V se construirá de forma que permita una posible adaptación futura de esta tecnología, mientras que EXPLORA VI se entregará ya equipada con una pila de combustible a bordo.