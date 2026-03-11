De las Cataratas del Niágara a las Rocosas, el gran viaje canadiense de América Tours

miércoles 11 de marzo de 2026 , 10:00h

América Tours, touroperador especializado en el continente americano que forma parte del Grupo Island Tours, refuerza su programación de grandes viajes con el lanzamiento de sus circuitos “Joyas del este canadiense” y “Joyas del oeste canadiense”.

Estas dos propuestas cuentan con cupos aéreos confirmados que permiten asegurar plazas y facilitar la planificación de los viajes a Canadá durante la temporada.

La mayorista consolida así su apuesta por los circuitos guiados de larga distancia, combinando ciudades emblemáticas, paisajes naturales de gran valor y una operativa diseñada para ofrecer tranquilidad tanto a agencias de viajes como a clientes finales.

“Joyas del este canadiense”

El circuito de nueve días “Joyas del este canadiense” se basa en un recorrido por algunas de las ciudades y enclaves más representativos del país, combinando patrimonio cultural, historia y naturaleza. El itinerario permite descubrir grandes urbes como Toronto, Ottawa, Quebec y Montreal, así como escenarios icónicos como las cataratas del Niágara, uno de los principales atractivos naturales de Norteamérica.

El programa está disponible desde 2.355 euros por persona, con salidas desde Madrid y Barcelona el día 23 de agosto, e incluye el acompañamiento de un guía profesional durante el recorrido, traslados, alojamientos seleccionados y un ritmo adaptado al viajero que busca una primera aproximación completa a la zona este de Canadá.

“Joyas del oeste canadiense”

Por su parte, “Joyas del oeste canadiense” se centra en los espectaculares paisajes de las Montañas Rocosas y la costa del Pacífico, con un tour que incluye destinos como Calgary, Banff, Jasper, Kamloops y Vancouver. El viaje permite adentrarse en algunos de los entornos naturales más reconocidos del país, caracterizados por lagos glaciares, parques nacionales y paisajes alpinos, combinados con la vida urbana de la costa oeste.

Este programa de nueve días incluye, a partir de 3.095 euros, traslados, alojamientos y visitas organizadas que se indican en el itinerario, con salidas desde Madrid y Barcelona el 23 de agosto.

Programación con cupos aéreos confirmados

La principal novedad de estos programas es la disponibilidad de cupos aéreos confirmados desde Madrid y Barcelona, una fórmula que permite asegurar plazas en vuelos y optimizar la operativa en fechas de alta demanda, aportando mayor seguridad en la reserva y evitando fluctuaciones de disponibilidad habituales en destinos de larga distancia.

Ambos itinerarios mantienen la filosofía de América Tours basada en circuitos completos, servicios cuidadosamente seleccionados y acompañamiento profesional, facilitando al viajero una experiencia organizada que combina comodidad, contenido cultural y contacto directo con la naturaleza.