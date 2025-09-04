Festival de Artes de Otoño en Tokio

jueves 04 de septiembre de 2025 , 09:49h

En Japón, donde las cuatro estaciones están claramente definidas, el otoño suele celebrarse con frases como “Otoño del Arte” u “Otoño de las Excursiones”. Una manera perfecta de combinar ambos es visitar la Bienal de Tokio, un festival internacional de arte que se celebra del 17 de octubre al 14 de diciembre en la parte noreste del centro de Tokio. Lo que hace única a la Bienal de Tokio es su profunda conexión con la ciudad: los artistas se sumergen en las comunidades locales y colaboran con los residentes para crear obras específicas del lugar.

Ahora, en su tercera edición, el festival presentará obras de 38 grupos de artistas en 14 sedes, todas unidas bajo el tema “Wander for Wonder”. Las exposiciones abarcan seis barrios diversos, incluyendo Ueno, Nihonbashi y Marunouchi.

En Ueno, por ejemplo, los visitantes pueden pasear por el Parque Ueno y explorar múltiples sedes, como el Konpon Chudo (Salón Principal) del templo Kan’eiji*, construido originalmente durante el período Edo (1603-1868), la habitualmente inaccesible Sala Aoi no Ma y el jardín frente al mausoleo de la familia Shibusawa.

Otras ubicaciones incluyen Nihonbashi —donde las tiendas de larga tradición con encanto clásico se encuentran junto a instalaciones modernas— y Kyobashi, un distrito de negocios que también cuenta con una rica concentración de antigüedades y bellas artes. Es una excelente manera de disfrutar y redescubrir los placeres de una de las ciudades más caminables del mundo.

*Kan’eiji es el templo familiar de los shogunes Tokugawa.