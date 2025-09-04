Actividades para toda la familia en Punta Cana

jueves 04 de septiembre de 2025 , 09:51h

En los últimos años, Punta Cana se ha posicionado no solo como un destino de sol y playa, sino también como uno de los lugares paradisíacos donde disfrutar en familia sin renunciar al confort. Parques temáticos, aventuras en la naturaleza, deportes acuáticos, espectáculos en vivo, gastronomía dominicana y hoteles con actividades para todos los miembros de la familia convierten esta región de República Dominicana en una elección perfecta para unas vacaciones familiares.

Naturaleza y espectáculos para toda la familia

Punta Cana ofrece un sinfín de actividades para todos los gustos gracias a la riqueza natural y cultural que ofrece la región dominicana. Más allá de playas paradisíacas, una de las actividades más populares es visitar Dolphin Explorer, un espacio donde niños y adultos pueden nadar con delfines y manatíes, además de aprender sobre la fauna marina de la zona. Asimismo, para las familias más intrépidas, Punta Cana ofrece un abanico de experiencias acuáticas donde explorar los fondos marinos haciendo snorkel en la paradisíaca isla Saona, conocer el litoral dominicano en catamarán o iniciarse en deportes como el kayak o el paddle surf.

No obstante, para los amantes de la cultura, Punta Cana cuenta con experiencias únicas como asistir a espectáculos de danzas típicas dominicanas o talleres de comida criolla, donde empaparse de la cultura de la isla.

Punta Cana no duerme y cuando cae el sol se transforma en un gran escenario con espectáculos vibrantes y experiencias teatralizadas para toda la familia. El ocio nocturno de la zona se caracteriza por una amplia selección de espectáculos musicales en vivo, noches temáticas, magia o coloridas fiestas al aire libre. Además, los clubes infantiles y juveniles con actividades, permitirán que los más jóvenes se diviertan mientras los adultos disfrutan de una cena gourmet o un tratamiento de spa.

Grand Palladium Select Bávaro: una apuesta renovada para las vacaciones familiares

En este entorno privilegiado, Grand Palladium Hotels & Resorts en Punta Cana ubicado Playa Bávaro, anuncia la renovación de Grand Palladium Bávaro Resort & Spa que tendrá su gran reapertura el 15 de diciembre de 2025. Con esta renovación, se suman dos nuevos conceptos de alojamiento de Grand Palladium Hotels & Resorts que transformarán la experiencia vacacional: Grand Palladium Select Collection y el esperado Family Selection.

El concepto Family Selection aterriza por primera vez fuera de México, centrado en crear una experiencia VIP diseñada especialmente para familias. Family Selection at Grand Palladium Select Bávaro ofrecerá un área exclusiva con lobby propio, el restaurante The Nest, piscina y pool bar Es Niu, zona de playa reservada y una tienda con productos familiares. A esto se suma el kit de bienvenida Family Boss, acceso a zonas infantiles y servicios personalizados como mayordomía. Para los adultos, se ofrece además acceso al hotel solo para adultos TRS Turquesa Hotel.

Además, las actividades dentro del complejo también han sido diseñadas para todos los miembros de la familia: desde cenas inmersivas en Le Petit Chef, helados artesanales en La Grand Gelateria hasta entretenimiento en vivo con fiestas temáticas. Asimismo los huéspedes de Grand Palladium Select Bávaro también tendrán acceso a las instalaciones de los resorts de la misma marca del complejo, lo que amplía aún más las posibilidades de ocio y disfrute para cada miembro de la familia.

La renovación de Grand Palladium Bávaro Resort & Spa refleja cómo el turismo familiar en República Dominicana ha evolucionado en los últimos años, con propuestas diseñadas para todas las edades y gustos. Además, tanto Punta Cana como Grand Palladium Hotels & Resorts consolidan su apuesta por un turismo especializado, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan compartir momentos únicos con toda la familia.