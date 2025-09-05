La nueva colección de Ferragamo rinde homenaje al tacón esférico creado en 1936

La nueva colección PF 2025 de Ferragamo se centra en el homenaje rendido a un diseño de archivo creado en 1936, caracterizado por su inconfundible tacón esférico de corcho y una parte superior confeccionada en patchwork de algodón. Este tacón, símbolo atemporal y creativo de Salvatore Ferragamo, es reinterpretado manteniendo su esencia excéntrica y sofisticada.

El modelo de ante se caracteriza por una precisión y un trabajo de acabado excepcionales para obtener un resultado perfecto que garantice que la piel quede perfectamente estirada sobre la forma esférica del tacón. La selección incluye un diseño monocolor, negro o rojo, con un tacón de 70 mm, y otro diseño en beige con un tacón de 40 mm rojo en contraste.

El tacón de color dorado se combina con un diseño de tira en T de charol negro o beige, mientras que en la versión de tacón alto se convierte en un original mule. Este modelo cuenta con un empeine de terciopelo negro cuya textura crea preciosos juegos de luz.

Además, una refinada sandalia de tacón alto en la que el elemento esférico se utiliza tanto para el tacón, compuesto por esferas superpuestas, como de adorno en el empeine.