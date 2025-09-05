Radisson Hotel Group expande su presencia en Francia y establece nuevas alianzas

viernes 05 de septiembre de 2025 , 09:16h

Radisson Hotel Group acelera su crecimiento en Francia con una serie de firmas y aperturas de alto perfil. Con el respaldo de sólidas alianzas con grupos inmobiliarios líderes como Covivio y Byron Capital, el Grupo está transformando su presencia en destinos clave mediante conversiones estratégicas que abarcan desde el segmento del lujo más lifestyle hasta el más exclusivo.

“El 65% de nuestros propietarios a nivel global tienen más de un hotel con nosotros gracias a la confianza, la relevancia de nuestras marcas y la fidelidad de nuestros huéspedes. Francia es un mercado estratégico para el crecimiento de Radisson Hotel Group y donde buscamos expandir de manera significativa nuestra presencia”, comentó Elie Younes, Chief Development Officer Global & Executive Vice President de Radisson Hotel Group. “Desde lugares emblemáticos transformados hasta iconos contemporáneos en zonas de gran afluencia, nuestra expansión se apoya en asociaciones estratégicas a largo plazo. El ritmo de nuestro crecimiento refleja la confianza de nuestros propietarios en nuestras marcas y en nuestra gente”.

Cuatro firmas recientes elevan la cartera del Grupo en Francia a 34 hoteles en operación y en desarrollo, consolidando su posición como operador internacional líder, con alcance global y profundo conocimiento del mercado local.

Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel

Su apertura está prevista para el tercer trimestre de 2026 y reforzará la presencia de la marca Radisson Collection en París. El edificio, que data de 1907, funcionó como banco hasta su conversión en hotel en 2009. Ubicado en la rue de La Fayette, a pasos de las icónicas Galeries Lafayette y la Ópera Garnier, el hotel ofrece una dirección privilegiada tanto para huéspedes por ocio como para viajeros de negocios.

Recientemente adquirido por una destacada family office española, el hotel de 90 habitaciones se someterá a una renovación integral para reflejar una interpretación contemporánea de la elegancia parisina. El inmueble conserva una llamativa fachada de la Belle Époque y detalles arquitectónicos clásicos, entre ellos una reconocida escalera diseñada por Gustave Eiffel. Los huéspedes serán recibidos en un atrio del siglo XIX que albergará la recepción, un bar y un restaurante. Las instalaciones incluirán además un gimnasio de última generación, un área de bienestar en la antigua cámara acorazada del banco y espacios para reuniones y eventos.

Radisson Blu Hotel, Paris Roissy CDG Airport

Prevista a finales de 2025, esta apertura reforzará la presencia de Radisson Blu en uno de los centros de viaje más transitados de Europa. Situado frente a la Terminal 3 del Aeropuerto de París Charles de Gaulle y junto a la estación Roissy Val, el hotel ofrecerá a los huéspedes conexiones rápidas con todas las terminales. La propiedad de 305 habitaciones, incluidas 20 junior suites y 5 suites, será renovada en 2026 junto con el área de recepción y el restaurante-bar, mejorando la experiencia de llegada y la oferta gastronómica. Con 1.500 m² de espacios para reuniones, será un lugar ideal para eventos corporativos. Los huéspedes también disfrutarán de una terraza y amplias instalaciones como gimnasio, sauna, hammam y piscina cubierta.

Esta firma subraya la asociación estratégica con Covivio, reflejando un compromiso compartido por generar valor inmobiliario y hospitalidad de alta calidad en las ubicaciones de alto nivel más demandadas.

Con estos dos hoteles, la presencia del Grupo en Île-de-France se expandirá a 11 hoteles y aproximadamente 1.700 habitaciones en operación y en desarrollo.

Radisson Resort Cannes

La marca de más rápido crecimiento del segmento exclusivo del Grupo llega a uno de los destinos más glamurosos de Francia: la Costa Azul. Situado estratégicamente frente al mar, en Cannes La Bocca, y a solo 10 minutos en coche de La Croisette y del Palais des Festivals, el hotel se convierte en un escenario excepcional tanto para viajeros de ocio como para asistentes a eventos.

El hotel, de 100 habitaciones y recientemente adquirido por Byron Gestion, empresa especializada en gestión de activos hoteleros, se renovará por completo antes de su reapertura bajo la marca Radisson en 2026. Concebido como un resort urbano, ofrecerá acceso directo a la playa, piscina exterior, jardines paisajísticos y espectaculares vistas al mar desde la mayoría de las habitaciones, muchas de ellas con balcón privado.

Hôtel Beaux Arts Bourges, a Member of Radisson Individuals

Su apertura está prevista para 2027 y se ubicará en el centro histórico de Bourges. El hotel de 52 habitaciones se encuentra cerca de la plaza principal, ofreciendo a los huéspedes una base ideal para explorar el casco antiguo. Con Bourges nombrada recientemente Capital Europea de la Cultura 2028, el hotel está perfectamente posicionado para aprovechar el crecimiento turístico de la región.

La expansión del Grupo en Francia también se respalda en una sólida cartera de futuras aperturas en destinos urbanos y vacacionales:

Hotel & Spa Amoria La Baule, a member of Radisson Individuals, abrirá en el cuarto trimestre de 2025. Este retiro costero aportará encanto personalizado e instalaciones de bienestar a la colección Radisson Individuals.

Maison Rivoli Paris, A Radisson Collection Hotel, abrirá sus puertas en el invierno de 2027. Este hotel de lujo con enfoque lifestyle ofrecerá una experiencia residencial refinada en el corazón de París, consolidando aún más a Radisson Collection como marca líder de lujo lifestyle en las capitales europeas.

Radisson Blu Hotel, Triangle Paris, ubicado en el icónico proyecto Triangle, está previsto para la primera mitad de 2027 y será un referente en el skyline en evolución de París. Ofrecerá hospitalidad exclusiva en un espacio que combina innovación arquitectónica y sostenibilidad.

Estas aperturas se suman al exitoso debut de Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel, que marcó la entrada de la marca de lujo lifestyle en Francia. Un antiguo palacete del siglo XIV en el distrito histórico de Vieux Lyon, la propiedad fue transformada en un hotel de lujo que combina encanto histórico y sofisticación contemporánea, estableciendo un alto estándar para las futuras aperturas en el país. El Grupo también abrió recientemente Radisson Blu Hotel, Montpellier, que ofrece confort elevado en una de las ciudades más vibrantes del sur de Francia, y Le Relais de la Malmaison, a member of Radisson Individuals, un refugio sereno a las afueras de París, conocido por su carácter y encanto.