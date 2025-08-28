Chronomaster Sport Meteorite: un reloj con alma de estrella

jueves 28 de agosto de 2025 , 08:53h

ZENITH vuelve a sorprender al mundo de la relojería con una creación que une ciencia, historia y arte: el CHRONOMASTER Sport Meteorite, un cronógrafo que incorpora en su esfera auténtico material extraterrestre, forjado durante millones de años en la inmensidad del cosmos.

Un fragmento del universo en tu muñeca

Cada esfera del CHRONOMASTER Sport Meteorite proviene de meteoritos que viajaron a través del espacio antes de impactar en la Tierra. Tras un meticuloso trabajo artesanal en los talleres de ZENITH en Le Locle (Suiza), estas piezas únicas revelan la característica estructura Widmanstätten, un motivo geométrico que se forma cuando el hierro fundido se enfría lentamente en el vacío espacial. Ninguna esfera es igual a otra, lo que convierte cada reloj en una pieza irrepetible.

Excelencia técnica reconocida

El modelo original Chronomaster Sport fue galardonado en 2021 en el Gran Premio de Relojería de Ginebra gracias a su precisión cronométrica. Esta edición meteorite mantiene todas sus prestaciones de vanguardia: una caja de acero inoxidable de 41 mm con bisel de cerámica negra graduado en 10 segundos, estanqueidad de hasta 10 ATM y una legibilidad óptima gracias a índices y agujas tratados con Super-LumiNova C1.

En su interior late el movimiento El Primero 3600, la última generación del célebre calibre de cronógrafo de alta frecuencia de ZENITH. Con 5 Hz (36.000 alternancias por hora) y una reserva de marcha de 60 horas, permite medir el tiempo con una precisión de décimas de segundo, mientras su fondo de zafiro revela la rueda de pilares azul, el embrague horizontal y la masa oscilante decorada con la estrella de la marca.

Diseño versátil y galáctico

El CHRONOMASTER Sport Meteorite se entrega con un brazalete integrado de acero de acabado satinado y pulido, y una correa de caucho negro adicional, ofreciendo elegancia y deportividad a partes iguales. La discreta ventana de calendario a las 4:30 horas y los característicos contadores tricolores de ZENITH completan un diseño equilibrado que rinde homenaje a la herencia de la firma desde 1969.