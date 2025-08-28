La artesanía taiwanesa brillará en la feria de diseño de París

jueves 28 de agosto de 2025 , 08:58h

Ocho marcas locales de artesanía y diseño representarán a Taiwán en la exhibición Maison et Objet 2025, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre en París, con el objetivo de proyectar el poder blando de la nación y su rica diversidad cultural.

Según el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de las Artesanías de Taiwán (NTCRDI, siglas en inglés) dependiente del Ministerio de Cultura, el pabellón “Artesanía y Diseño de Taiwán” estará dividido en seis secciones temáticas: Simplicidad, Estilo de vida, Originalidad, Salud, Estética y Sostenibilidad. Su propósito es destacar los estilos de vida saludables y sostenibles de la nación.

Entre los artículos expuestos habrá decoración para el hogar, mobiliario, luminarias y utensilios de mesa elaborados con materiales como bambú, cerámica, metales, fibras de papel, fibras de árbol de papel (Broussonetia), piedra y madera.

Además de presentar los conceptos de diseño de las empresas locales y el uso de materiales diversos y compuestos, los productos reflejan el compromiso de los diseñadores con la búsqueda de la excelencia artística, al mismo tiempo que equilibran la necesidad de proteger el medio ambiente, indicó el NTCRDI.

El pabellón también incluirá una exposición de productos desarrollados en proyectos conjuntos entre el NTCRDI y la Agencia de Conservación Forestal y de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura. Fabricados en bambú, estos artículos responden al espíritu global del diseño sostenible y reflejan una filosofía de convivencia con la naturaleza.

Lanzada en 1995, la Maison et Objet reúne a compradores y vendedores de todo el mundo en París cada primavera y otoño, atrayendo a unos 50.000 participantes extranjeros por edición. El NTCRDI ha liderado delegaciones en esta feria bianual desde 2008.