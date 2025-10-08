Espectáculo de proyección de imágenes para celebrar el Día Nacional de Taiwán

miércoles 08 de octubre de 2025 , 09:52h

Un espectáculo usando la técnica especial de projection mapping (proyección de imágenes de video sobre objetos tridimensionales), iluminará la fachada de la histórica Oficina Presidencial a partir del 7 de octubre en la ciudad de Taipéi como parte de las celebraciones del 114.º Día Nacional del Doble Diez.

Titulado “Manténganse al tanto, Taiwán”, el espectáculo presenta imágenes de 87 programas de variedades y dramas de la televisión local con el fin de conmemorar el 60.º aniversario de los Premios Campana Dorada.

Según la Asociación General de Cultura China (GACC, siglas en inglés), que organiza conjuntamente el evento, el espectáculo utiliza luz, sonido e imágenes para invitar al público a recordar seis décadas de historia de programas en Taiwán, a la vez que rinde homenaje al profesionalismo y la pasión de los actores de la industria local.

La GACC afirmó que, desde la época en que los vecinos se reunían frente a un solo televisor hasta la era actual de la transmisión digital a la carta, Taiwán ha experimentado una rápida transformación tecnológica e innovación en las emisiones.

El programa invita a los espectadores a viajar en el tiempo, revivir recuerdos preciados y redescubrir los momentos que han forjado la identidad colectiva del pueblo, señaló la agencia, añadiendo que el espectáculo de diez minutos de duración se presentará cada media hora de 19:00 a 21:30 del 7 al 10 de octubre.

Otros eventos que celebran el aniversario de la nación incluyen una gala del Día Nacional el 9 de octubre en la ciudad de Taichung, y un espectáculo de fuegos artificiales al día siguiente en el distrito de Nantou. El emblemático edificio Taipéi 101 también contará con un espectáculo de fuegos artificiales de cuatro minutos con una actuación de 500 drones volando en formación a partir de las 22:00 del 10 de octubre.