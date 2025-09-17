publicidad
www.inoutviajes.com
OTRAS NOTICIAS
Helly Hansen Spruce 25L, mochila todoterreno para cada día
Ampliar

Helly Hansen Spruce 25L, mochila todoterreno para cada día

miércoles 17 de septiembre de 2025, 08:48h

Versátil, resistente y con un diseño elegante, la Spruce 25L de Helly Hansen se presenta como la compañera ideal para quienes buscan una mochila capaz de adaptarse a diferentes entornos y estilos de vida. Ya sea para la rutina urbana, una escapada de senderismo por el bosque o incluso para acompañar en el día a día escolar, esta mochila demuestra que funcionalidad y estilo pueden ir de la mano.

Fabricada en un tejido antidesgarro de poliéster 450D, la Spruce 25L garantiza durabilidad frente al uso intensivo y a las exigencias de cualquier reto. Su estética minimalista y contemporánea se une a una practicidad pensada para quienes valoran tanto la comodidad como la resistencia.

En su diseño destacan un bolsillo frontal de fácil acceso, ideal para guardar objetos de uso frecuente, y un bolsillo lateral de malla perfecto para llevar siempre a mano una botella de agua. El compartimento principal incluye una funda interior para portátil (no acolchada), lo que refuerza su perfil urbano y profesional, mientras que la carga superior facilita el acceso rápido y cómodo a todo el contenido.

La Spruce 25L es, en definitiva, una mochila multiusos que combina estilo, practicidad y resistencia, reafirmando el compromiso de Helly Hansen con productos que se adaptan al ritmo de vida actual, tanto en la ciudad como en la naturaleza.

Comodidad
Durabilidad
Estilo
Funcionalidad
Helly Hansen
Mochila
Tendencias
Versatilidad
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8