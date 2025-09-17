Helly Hansen Spruce 25L, mochila todoterreno para cada día

miércoles 17 de septiembre de 2025 , 08:48h

Versátil, resistente y con un diseño elegante, la Spruce 25L de Helly Hansen se presenta como la compañera ideal para quienes buscan una mochila capaz de adaptarse a diferentes entornos y estilos de vida. Ya sea para la rutina urbana, una escapada de senderismo por el bosque o incluso para acompañar en el día a día escolar, esta mochila demuestra que funcionalidad y estilo pueden ir de la mano.

Fabricada en un tejido antidesgarro de poliéster 450D, la Spruce 25L garantiza durabilidad frente al uso intensivo y a las exigencias de cualquier reto. Su estética minimalista y contemporánea se une a una practicidad pensada para quienes valoran tanto la comodidad como la resistencia.

En su diseño destacan un bolsillo frontal de fácil acceso, ideal para guardar objetos de uso frecuente, y un bolsillo lateral de malla perfecto para llevar siempre a mano una botella de agua. El compartimento principal incluye una funda interior para portátil (no acolchada), lo que refuerza su perfil urbano y profesional, mientras que la carga superior facilita el acceso rápido y cómodo a todo el contenido.

La Spruce 25L es, en definitiva, una mochila multiusos que combina estilo, practicidad y resistencia, reafirmando el compromiso de Helly Hansen con productos que se adaptan al ritmo de vida actual, tanto en la ciudad como en la naturaleza.