lunes 29 de septiembre de 2025 , 08:42h

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregó los Reconocimientos al turismo de Madrid 2025, los galardones anuales organizados por el Área Delegada de Turismo para agradecer la labor de empresas, iniciativas y profesionales que contribuyen al desarrollo de la industria turística madrileña y a la proyección internacional del destino Madrid.

En este homenaje al sector, enmarcado en la conmemoración del Día Mundial del Turismo que se celebra el próximo 27 de septiembre, Almeida reiteró el firme compromiso del Ayuntamiento con la actividad turística y su apuesta por un turismo con impacto positivo, orientado tanto al impulso de la capital como al bienestar de sus ciudadanos, sostenible económica, social y medioambientalmente y que ofrezca al visitante experiencias auténticas y de alta calidad.

La sexta edición de los reconocimientos ha distinguido a diez agentes del sector en ocho categorías que destacan aspectos claves de la excelencia turística de Madrid como son talento, la competitividad, la innovación, el impulso de la identidad propia de barrios y distritos madrileños o la preservación de oficios y técnicas artesanas.

Compromiso con el destino y la tradición madrileña

Pescaderías Coruñesas recibió el galardón ‘Compromiso con el destino’ por el relanzamiento de uno de los iconos gastronómicos de la capital, el restaurante Lhardy, y por los nuevos proyectos hoteleros y de gastronomía que está poniendo en marcha para seguir sumando nuevos activos turísticos y experiencias a la capital.

La tienda-taller de abanicos y complementos Casa de Diego ha sido premiada en la categoría ‘Compromiso con la tradición madrileña’. Este comercio centenario ubicado en plena Puerta del Sol mantiene el proceso de fabricación artesanal de sus abanicos, mantones o paraguas, despertando el interés del público internacional y reforzando la Marca Madrid como un destino de alto impacto asociado a su artesanía local.

Reconocimiento a la trayectoria, la comunicación turística y el turismo audiovisual

El ‘Reconocimiento a la trayectoria’ ha recaído en el empresario hotelero Gabriel García, por su gran recorrido profesional que combina la gestión hotelera con la ostentación de cargos en importantes instituciones del sector como la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), que preside desde 2016.

Por lanzar desde Madrid una nueva plataforma de contenidos especializados y situar a la capital como foro de tendencias y networking del sector turístico, el Ayuntamiento ha reconocido en la categoría ‘Apoyo a la difusión y comunicación turística’ a Spain Media. La editora de Forbes España es responsable de la revista Forbes Travel, que se presentó durante la pasada edición de FITUR, y del Forbes Travel Summit, punto de encuentro de expertos y líderes en turismo.

En la categoría ‘Turismo y cine’ se ha hecho un reconocimiento póstumo a la inolvidable Concha Velasco. La actriz que consolidó Madrid como capital escénica con sus interpretaciones en cine, teatro, televisión y musicales ha dejado un amplio legado materializado en la ruta turística ‘El Madrid de Concha Velasco’. Con este homenaje se honra su exitosa trayectoria que ha hecho de la capital un destino de cine para visitantes y madrileños.

Apuesta por la descentralización

En línea con el modelo descentralizado que guía la estrategia turística municipal, esta convocatoria ha homenajeado también a tres entidades que promocionan la identidad propia y el atractivo turístico de los barrios de la capital desde la categoría ‘Compromiso con la descentralización’.

Las seleccionadas han sido la asociación vecinal Carabanchel Distrito Cultural, por la creación de propuestas culturales más allá del centro y la difusión del auge creativo del distrito proyectando así Madrid como destino cultural; la red de espacios culturales independientes Ecosistema ISO, por su capacidad de transformación del entorno urbano desde la cultura y el arte contemporáneo; y la Plataforma Círculo Carabanchel, por su papel vertebrador en la activación cultural al congregar a colectivos vecinales y a agentes culturales y sociales de esta zona.

Evento de interés turístico e industria MICE

El galardón ‘Evento de interés turístico y de transformación de la ciudad’ se ha otorgado al Relevo Solemne de la Guardia Real, por situar a Madrid en la liga de capitales europeas con ceremoniales de guardia.

El reconocimiento ‘Compromiso con la industria MICE’ ha sido para la Asociación Española de Agencias de Personal para Eventos (ADEAPE), que desde 1994 es un actor fundamental en la cadena de valor del turismo de reuniones en Madrid.